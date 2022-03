Auto sulla folla al carnevale: tutti italiani sia le vittime che gli autori della strage in Belgio

Sono tutti di origine italiani i protagonisti - e le vittime- della strage avvenuta in Belgio durante la prima giornata del carnevale di Strepy-Bracquegnies (La Louvière) all'alba di domenica 20 marzo quando un'auto è piombata sulla folla provocando 6 morti e 27 feriti.

Le vittime avevano tutti legami con l'Italia: Fredric D'Andrea, Fred Cicero, Laure Gara, Mario Cascarano, Micaela e Salvatore Imperiale. Così come i due presunti autori della tragedia, Paolo e Nino F. due cugini trentenni (nati nel 1988 e nel 1990) entrambi nati in Belgio ma da genitori di Comitini, Agrigento. Entrambi condividono il loro amore per le belle macchine e la velocità e secondo quanto appreso stavano guidando una BMW serie 5 nera quando per cause da accertare avrebbero travolto un gruppo di partecipanti al carnevale. Avrebbero tentato di fuggire ma poi sono stati fermati dalla folla e poi dalle forze dell'ordine.

Le vittime

Tra le vittime Michelina Imperiale e suo marito Mario Cascarano e Salvatore Imperiale, originari di Volturara Irpina.