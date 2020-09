Accoltella la moglie e poi si lancia dal quinto piano: lui è morto, lei in fin di vita

Tragico fatto di sangue ad Avezzano (L'Aquila). Un uomo ha accoltellato la moglie e poi si è gettato dal quinto piano della sua abitazione.

Avezzano, Vittorio Emi accoltella la moglie e si uccide

Vittorio Emi, medico cardiologo molto conosciuto e stimato in città, ha aggredito la moglie Paola Lombardo, commerciante avezzanese proprietaria di una profumeria in centro e candidata consigliera comunale, ferendola con un coltello. Poi si è gettato dall’ultimo piano, il quinto, del palazzo in centro dove vivevano da sempre.

Lui è morto, lei è in fin di vita: è stata operata d'urgenza. Sul posto sono arrivate le forze dell’Ordine e il 118 che hanno soccorso la Lombardo. La tragedia scuote la città della Marsica.