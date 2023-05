Un imprenditore italiano è scomparso negli Usa

Sono ore di apprensione per Vittorio Marianecci, 57enne originario di Cisterna di Latina (in provincia di Latina), ma residente a Miami, che fatto perdere le sue tracce da giorni. Da giovedì scorso i familiari non hanno più notizie dell'imprenditore 57enne da tempo trapiantato negli Stati Uniti. La denuncia di scomparsa ha fatto scattare un piano di ricerche e la polizia di San Francisco ha lanciato ufficialmente un appello, che sta facendo rapidamente il giro del web.Il Dipartimento di Polizia di San Francisco chiede assistenza pubblica per localizzare l'uomo scomparso il 27 aprile.

Secondo la ricostruzione degli ultimi giorni, Marianecci era partito in aereo, per motivi di lavoro, verso Seattle per poi proseguire a Las Vegas dove però non è mai arrivato. L'ultimo avvistamento è avvenuto a San Francisco, in un fotogramma si vede l'uomo mentre compra una bottiglia di acqua, pagata con la carta di credito. Le telecamere esterne lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso le partenze degli autobus, ma non si vede altro.

"Lunedì primo maggio, alle 11 circa - si legge nella nota del Dipartimento di Polizia di San Francisco - un agente ha risposto alla stazione Park per una denuncia di scomparsa. A Park Station, un membro della famiglia ha riferito che Vittorio Marianecci è stato avvistato per l'ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile. Marianecci doveva volare l'indomani per Seattle, ma non è mai arrivato. La famiglia ha rintracciato il suo telefono fino a San Francisco, ma dal suo arrivo non si hanno più tracce. Nel corso delle indagini, Marianecci è stato vista l'ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile", è l'appello della polizia statunitense.



"Marianecci è considerato 'a rischio' - scrivono da San Francisco - a causa di affermazioni che potrebbero metterlo come un pericolo per se stesso". Sui social anche gli appelli del cugino: "Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire sempre per lavoro a Las Vegas dove non è mai arrivato. Lo so che la distanza è abissale, ma la rete annulla ogni distanza". Marianecci, 57 anni, è alto 1 metro e 70, calvo, occhi castani, con un tatuaggio colorato sul braccio sinistro. Non ci sono però descrizioni sui vestiti che indossava al momento della sua scomparsa.