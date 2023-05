Trovato morto Vittorio Marianecci, l'imprenditore scomparso negli Stati Uniti

È stato trovato morto Vittorio Marianecci, l'imprenditore 57enne originario di Cisterna (Latina) ma residente a Miami scomparso da alcuni giorni. Il suo cadavere è stato trovato nella baia di San Francisco.

Marianecci era scomparso nel nulla da giovedì. I familiari non avendo sue notizie si sono rivolti alla polizia di San Francisco. Gli inquirenti hanno avviato le ricerche e diffuso un appello via web rimbalzato dall'Italia all'America. Attivo nel settore del vino, Marianecci aveva lasciato il nostro Paese da anni, ma era molto noto a Latina. Prima della scomparsa Marianecci era partito in aereo, per motivi di lavoro, verso Seattle per poi proseguire a Las Vegas dove però non è mai arrivato. L'ultimo avvistamento a San Francisco, in un fotogramma ripreso dalla telecamera di un negozio e diffuso da alcuni familiari si vede l'uomo mentre compra una bottiglia di acqua.