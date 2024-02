Chi è Vittorio Pescaglini, l'uomo che ha ucciso la moglie prima del divorzio

"Ho fatto una cazzata". Sarebbe questo il contenuto del messaggio inviato da Vittorio Pescaglini a un amico, poco dopo aver ucciso in strada la moglie di 50 anni, Maria Battista Ferreira. Dopo il delitto, avvenuto in strada a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, il 56enne si è consegnato alle autorità e ha confessato tutto. Un femminicidio, purtroppo l'ennesimo, che segue un triste "copione" già noto: il coniuge che, non accettando la fine di una relazione, decide di impugnare un'arma e togliere la vita a chi lo stava lasciando. I due infatti, dopo un matrimonio lungo 20 anni, erano in crisi e decisi a separarsi: oggi, martedì 27 febbraio, era prevista l'udienza per firmare le carte del divorzio.

L'omicidio in strada

Il delitto si è consumato su un marciapiede di via Cesare Battisti, conosciuta come via della Stazione, a Fornaci di Barga, intorno alle 17.30 di ieri, lunedì 26 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, il 56enne si sarebbe appostato in attesa dell'arrivo della moglie, che abitava lì vicino, per poi aggredirla una volta raggiunta l'auto. Diverse coltellate, una dopo l'altra, davanti agli occhi di diversi passanti, prima della breve fuga. L'allarme è stato lanciato subito, è intervenuta l'ambulanza ed è stato attivato l'elisoccorso, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per la 50enne non c'era più nulla da fare. Pescaglini si è allontanato di corsa, ha inviato un messaggio a un amico, quello in cui annunciava la "cazzata" e poi si è presentato alla caserma dei carabinieri per costituirsi.

Chi è Vittorio Pescaglini

Dopo la confessione il 56enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato. L'uomo, che viveva ancora a Fabbriche di Vergemoli, sempre in provincia di Lucca, lavorava da tanti anni in una cooperativa di servizi. Maria Battista Ferreira, 50enne di origini brasiliane, aveva una figlia nata da una precedente relazione. I due si erano sposati circa 20 anni fa, ma da un po' di tempo qualcosa si era rotto. La donna da qualche settimana aveva lasciato l'abitazione di Fabbriche di Vergemoli in cui viveva con il marito e, essendo disoccupata, era stata collocata nell’hotel Gorizia dai servizi sociali. Secondo i media locali il 56enne aveva aggredito la moglie in precedenza. Il titolare di un negozio di giocattoli ha raccontato di aver soccorso la donna circa dieci giorni prima dell'aggressione omicida. La 50enne vagava in lacrime, gridando: "Mi ha aggredita, mio marito mi ha aggredita". Sempre secondo il racconto del testimone, sul posto sarebbero poi arrivati i carabinieri e l'uomo, che però avrebbe fornito una versione totalmente differente. L'ultimo dei tanti litigi, avvenuto sempre per lo stesso motivo, il rifiuto dell'uomo di accettare la fine del matrimonio.

Le reazioni

Il delitto ha lasciato sotto shock l'intera comunità di Fabbriche di Vergemoli, come sottolineato dal sindaco Michele Giannini: "Sono sconvolto e addolorato. Tragedie come queste ti colpiscono al cuore, quando vedono coinvolte persone che conosci bene. A maggior ragione in una piccola comunità come la nostra. Non ho parole". Un sentimento condiviso anche da Caterina Campani, sindaca di Barga: "Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l'ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio. Un'altra donna uccisa dall'ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile".

Anche il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la tragica notizia: "Sono sconvolto e furioso per questo femminicidio. Condanniamo con forza questa violenza indecorosa. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. È imprescindibile combattere con tutte le forze ogni giorno la violenza sulle donne e garantire giustizia". Maria Ferreira è l'undicesima donna uccisa da un uomo dall'inizio del 2024, l'ennesima vittima che poteva essere salvata, mentre la scia di sangue continua a farsi sempre più lunga.