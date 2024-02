Dramma in due vivai: un operaio folgorato, un 72enne schiacciato da un muletto

Non si arresta la scia di sangue delle morti sul lavoro. Nella sola mattinata del 7 febbraio, due operai hanno perso la vita in due incidenti avvenuti all'interno di due distinti vivai. Il primo, nella contrada Lacco di Terme Vigliatore (Messina), dove un operaio 40enne di origini rumene stava eseguendo degli interventi di manutenzione all'impianto elettrico. Per ragioni ancora da chiarire, intorno alle 9 del mattino l'uomo è rimasto folgorato. A nulla è servito l'intervento dei soccorsi: la potente scossa lo ha ucciso quasi immediatamente.

Sul posto, riporta MessinaToday, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, impegnati nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali irregolarità nelle misure di sicurezza. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Milazzo. L'uomo, a quanto si apprende, era sposato e viveva a Mazzarrà Sant'Andrea.

Il secondo incidente in un vivaio di Treviso

Il secondo incidente è avvenuto circa due ore più tardi, intorno alle 11, all'altro capo dello Stivale. In un'azienda florovivaistica in provincia di Treviso un 72enne è stato travolto e ucciso da un muletto che si trovava sul cassone del suo camion e che aveva utilizzato per scaricare del terriccio.

Adriano Gallo, questo il nome della vittima, era titolare di una ditta esterna specializzata nella commercializzazione di fertilizzanti e concimi. Il muletto, riporta TrevisoToday, forse non era assicurato a dovere alla sponda del camion e lo ha schiacciato piombandogli addosso.

Il titolare del vivaio e alcuni residenti hanno tentato inutilmente di sollevare il veicolo. Sul posto sono poi giunti vigili del fuoco e i sanitari del 118 intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero. Inutili i tentativi di rianimazione: il 72enne aveva riportato lesioni molto gravi e per lui non c'è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dell'accaduto.