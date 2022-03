Viviana, uccisa dal marito nel bosco: "Colpita alla nuca, stava scappando"

Ad uccidere Viviana Micheluzzi, la donna di 40 anni trovata senza vita martedì a Castello Molina di Fiemme, in Trentino, è stato un colpo di arma da fuoco alla nuca. La donna, secondo quanto è emerso dall'autopsia, stava con tutta probabilità scappando dal suo assassino, il marito 56enne Mauro Moser, che poi ha rivolto la medesima arma contro se stesso.

In base agli elementi raccolti dagli inquirenti, sembra che l'uomo avesse pianificato il delitto: l'arma utilizzata per uccidere Viviana, una pistola Glock calibro nove di fabbricazione austriaca, era stata acquistata da Moser in un'armeria di Ora, in Alto Adige, lo stesso giorno in cui è stato commesso l'omicidio. Secondo quanto rivelato dall'avvocato di Viviana Micheluzzi alla stampa locale, la coppia stava per lasciarsi: "Dovevamo vederci oggi per definire la separazione".

Nel frattempo il delitto ha sconvolto tutta la comunità, con l'aggravante del ritrovamento dei due cadaveri, ritrovati da due dei tre figli della coppia nel pomeriggio di martedì. I ragazzi, di 20 e 26 anni, dopo il ritrovamento sono stati trasportati all'ospedale di Cavalese in stato di shock.

La Polizia Scientifica, giunta sul posto, ha raccolto diversi elementi utili alle indagini. La tragedia è avvenuta fuori dal paese, in località Brozin, dove la donna aveva alcune delle sue arnie e il Centro di fecondazione delle api regine. Sul posto sarebbe inoltre stata sequestrata una carabina.

"Un dramma tremendo - ha commentato il sindaco Marco Larger - Ho avuto rapporti con loro per la loro attività legata alla produzione di miele e di ricerca sulle api e sulle regine. Lei era una specialista. Sono incredulo".