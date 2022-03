Viviana uccisa dal marito, a un'amica confidava: "E' aggressivo"

"Mi chiamo Viviana, mamma di tre splendidi figli (Oscar di 26 anni, Ivan di 22 e Niko di 20, ndr). Tutti i giorni le api e il mio mestiere mi danno la possibilità di far capire a loro cos’è la natura e qual’è il modo migliore di viverla". Si descriveva così Viviana Micheluzzi, la donna uccisa ieri dal marito Mauro Moser a Castello-Molina di Fiemme in provincia di Trento. L'uomo ha comprato una pistola Glock calibro 9 e ha sparato alla moglie a sangue freddo per poi spararsi lui stesso. A trovare i corpi senza vita sono stati i figli una volta tornati a casa. Ora dopo ora gli inquirenti mettono insieme i pezzi e viene fuori la storia di una coppia che si stava separando. E pesano le confidenze che la vittima aveva fatto a un'amica: "Mio marito è diventato aggressivo...".

Come racconta TrentoToday, Viviana avrebbe compiuto 51 anni domani, 31 marzo. Sin da piccola era appassionata di api, tanto da farne un lavoro. "La nostra azienda - spiegava sul sito sito internet - si basa sulla collaborazione familiare e le piccole dimensioni della nostra apicoltura ci permettono di lavorare i nostri prodotti ancora con tecniche antiche, conservando la tradizione ed il lavoro artigianale". Una realtà aziendale florida che non rispecchiava però quanto stava succedendo in famiglia.

Marito e moglie si stavano separando, dopo 30 anni insieme. Davanti agli avvocati si erano accordati per una consensiale con beni divisi al 50%. Poi però qualcosa è cambiato. La donna aveva richiamato l'avvocato per la modifica dele condizioni. L'appuntamento per domani. Non potrà più andarci.

Cosa sia accaduro tra i due non è noto. Non sappiamo cosa abbia scatenato la furia del marito. La donna però ultimamente aveva paura. Repubblica riporta le confidenze che Viviana aveva fatto a un'amica. "Sono preoccupata, mio marito è diventato aggressivo. Me ne vado", avrebbe detto. E le paure per quell'uomo con cui aveva costriuito una vita intera e che adesso non risconosceva più sarebbero confermate anche da uno dei figli". Tutti elementi finiti nel fascicolo aperto dagli inquiirenti.