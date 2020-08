Viviana Parisi, il mistero degli automobilisti spariti nel nulla: "Perché non si presentano?"

Si infittisce il mistero del piccolo Gioele Mondello, il bimbo scomparso ormai da più di una settimana nel Messinese dopo essere uscito in auto con la mamma Viviana Parisi. La donna è stata poi trovata morta in una zona di campagna a Caronia, a circa un chilometro da dove era stata vista l’ultima volta dopo un lieve incidente sulla A20, mentre le ricerche del bambino continuano incessanti.

Oggi è in programma l’autopsia sul corpo della donna scomparsa, ma con il passare delle ore anziché dipanarsi il giallo si fa sempre più ingarbugliato. All’appello, stando a quanto dichiarano gli investigatori, mancano dei testimoni. Il Procuratore di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l'inchiesta sulla morte della deejay di 43 anni trovata morta e sulla scomparsa del piccolo Gioele Mondello, ha lanciato un appello affinché chi ha visto Viviana (e forse il bambino) si rivolga alle forze dell’ordine.

"Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l'incidente ha compiuto un'opera meritoria, mi sembra strano che non si siano fatti vivi. Non hanno nulla da nascondere. Vengano a raccontarci quello che hanno visto".

"Abbiamo la prova che degli automobilisti si siano fermati dopo l'incidente avvenuto in autostrada – ha aggiunto Cavallo - perché non si presentano?".

La testimonianza degli automobilisti che avrebbero soccorso la donna è fondamentale per fare luce sulla presenza (o meno) in auto del piccolo Gioele. Se il piccolo non era con la mamma, allora le ricerche si stanno concentrando sul posto sbagliato. E le piste da seguire diventano altre. Insomma, la collaborazione dei cittadini è indispensabile.

"Faccio un appello a tutte le persone che hanno assistito ad una scena alquanto strana – ha detto ancora il Procuatore - si presentino in qualunque posto di Polizia per raccontare ciò che hanno visto. Hanno davvero compiuto un'opera meritoria e dunque non hanno assolutamente nulla da nascondere. Ci dicano ciò che sanno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto che i testimoni non siano usciti allo scoperto è una circostanza senza dubbio singolare, per ammissione della stessa Procura. "Mi sembra alquanto strano che dopo tanto clamore mediatico non si siano fatti vivi – ha aggiunto Cavallo- Rinnoviamo l'invito, io e le forze dell'ordine, a presentarsi presso qualsiasi posto di polizia perdire 'eravamo lì e abbiamo visto', tutto qui". "Abbiamo bisogno di tutte le persone presenti per sapere cosa hanno visto ogni particolare può essere importante".