Cadavere Caronia, il marito ha riconosciuto la fede di Viviana: nessuna traccia di Gioele

Fine delle speranze. Il marito di Viviana Parisi, la dj 43 scomparsa da lunedì scorso da Caronia (Messina) avrebbe riconosciuto la fede della moglie, ma anche dei vestiti e le scarpe. Ma gli inquirenti non si sbilanciano al momento. Il corpo è stato devastato dagli animali selvatici e dunque è irriconoscibile.

Ci sono pochi dubbi ormai - scrive MessinaToday - sul fatto che il cadavere trovato in una zona boschiva nel primo pomeriggio dell'8 agosto a Caronia sia proprio della 43enne musicista che aveva fatto perdere le proprie tracce lunedì scorso in seguito ad un banale incidente sul viadotto Pizzo Turda dell'autostrada A20. Era insieme al suo bambino.

Manca l'ufficialità, ma sull'identità del corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato decisivo anche il dettaglio delle scarpe bianche Adidas e dei jeans a che nelle scorse ore i familiari avevano elencato nella descrizione dell'abbigliamento indossato da Viviana al momento della scomparsa. Il corpo è stato trovato all'interno di un boschetto nelle campagne che dividono l'autostrada dalla statale 113.

Il cadavere è stato trovato in una zona apparentemente pianeggiante con diversi sentieri in terra battuta e aziende agricole. La morte, viste le condizioni del cadavere, potrebbe risalire al giorno stesso della scomparsa. Il corpo nei giorno successivi è stato devastato dagli animali selvatici, nella zona ci sono molti cinghiali. Sarà fondamentale l'autopsia per capire le cause del decesso. Nessuna traccia del piccolo Gioele. Le ricerche continuano senza sosta. Aggiornamenti su MessinaToday