Un video e la telefonata al 112. Perché gli investigatori credono che Viviana e Gioele fossero insieme

"Iniziamo a ritenere che il piccolo Gioele fosse con la madre" quando è passata in auto da Sant'Agata di Militello. Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, parlando con i giornalisti all'ingresso della procura di Patti (Me). Un'ipotesi avvalorata da alcuni video registrati dalle telecamere di sorveglianza a Sant'Agata di Militello, lo scorso 3 agosto, quando Viviana Parisi è passata dalla cittadina tirrenica prima di fare perdere le sue tracce. Nel filmato si intravede la Opel Corsa della donna a Sant'Agata di Militello proprio nei 22 minuti di 'buco' in cui la donna è uscita dal casello autostradale per poi farvi ritorno.

Gli investigatori parlano di "interessanti dettagli" emersi dal video, nuovi elementi che spingono a far concentrare ancora di più le ricerche nell’area già battuta in questi giorni a Caronia. Con il passare delle ore, come ammesso anche dalla Procura, sembra infatti maturata la convizione che il bambino fosse con la madre al momento dell'incidente.

Oltre al video, racconta MessinaToday, c'è anche un altro elemento che farebbe propendere gli investigatori per questa pista. Si tratta delle telefonata arrivata al 112 nell'imminenza dell'incidente. A chiamare era stato un papà con accento nordico o straniero che avev subito segnalato la presenza della donna con un bambino in braccio che camminava nel percorso autostradale dopo la galleria di Pizzo Turda in cui è avvenuto lo scontro con il furgone di alcuni operai. Del testimone tuttavia non c'è più nessuna traccia.

E poi c'è quel filmato della telecamera privata di Sant’Agata Militello, vicino al distributore di benzina dove la donna sarebbe andata a fare rifornimento, in cui si vedrebbe anche il bambino. Con il passare delle ore perde dunque consistenza l'ipotesi che la donna possa aver portato Gioele da qualche parte prima di andare incontro al suo tragico destino.

Le ricerche del piccolo Gioele a Caronia, video

