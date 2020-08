Viviana Parisi, dov'è la famiglia che l'ha soccorsa? "Padre, madre, due figli. Hanno scavalcato anche il guardrail"

Padre, madre e due figli adolescenti a bordo di una "berlina grigia metallizzata" o comunque "di colore chiaro": sarebbero loro i testimoni che si sarebbero fermati a prestare soccorso a Viviana Parisi e al figlio Gioele Mondello il 3 agosto scorso. Da loro, dalle loro parole, potrebbero arrivare elementi fondamentali per le indagini. Ma non si trovano. Vanno avanti senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato scorso ai piedi di un traliccio nei boschi di Caronia (Messina).

L'area della ricerca ieri si è allargata, dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura con i soccorritori e gli inquirenti, ma sempre nella zona tra il luogo in cui la donna ha avuto l'incidente in una galleria sulla A20 Messina-Palermo e il luogo del ritrovamento del cadavere. Ieri sembrava esserci una svolta, nel pomeriggio, quando il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo si è presentato sul luogo del ritrovamento con una geologa esperta di sottosuoli per un sopralluogo. Si cercano altre tracce. Ma del bimbo fino a questo momento ancora nessuna notizia.

Viviana Parisi, appello per trovare i testimoni "scomparsi"

Il Procuratore capo Cavallo ha lanciato, attraverso i giornalisti, un altro appello ai testimoni 'scomparsi'. Che non si fanno vivi nonostante siano trascorse quasi due settimane. Sarebbe una famiglia quella che si è fermata a prestare soccorso a Viviana Parisi lo scorso 3 agosto dopo che la sua auto si era fermata per via di un piccolo incidente. Padre, madre e due figli adolescenti a bordo di una ''berlina grigia metallizzata'' o comunque ''di colore chiaro''. È solo questo per il momento l'identikit di cui è in possesso la Procura.

Chi sono? Perché non si sono mai fatti vivi nonostante da 10 giorni si susseguano gli appelli? Di loro non si sa altro e il procuratore Angelo Vittorio Cavallo, parlando con i giornalisti davanti al tribunale, ha mandato loro un appello affinché si facciano vivi. ''Il padre era quasi calvo, abbronzato e indossava una maglietta arancione - ha spiegato Cavallo - La donna ha sui 45 anni, indossava un vestito blu''. Queste le poche parole usate per descrivere quella famiglia che ha fatto ''un'opera meritoria'' e che spera si ''facciano vivi adesso''. Secondo le indagini non solo si sono fermati sul luogo dell'incidente ma hanno iniziato anche le ricerche della mamma e del figlio ''scavalcando il guardrail''. E' stato sempre il magistrato a rivelare ieri che un video fa supporre agli inquirenti - che lavorano senza sosta da ormai dieci giorni - come la donna fosse con il bambino "al momento dell'incidente". Ecco perché le ricerche proseguono, senza sosta, sempre in zona, senza spostarsi in altri luoghi. Si cerca Gioele Mondello.

Gioele Mondello, la zia: "Voglio trovarlo, faccio le ricerche da sola..."

"Voglio trovare Gioele, faccio le ricerche da sola...". Sono da poco passate le 8.30 di venerdì mattina, quando Mariella Mondello, la sorella del marito di Viviana Parisi, la deejay trovata morta a Caronia, si presenta nel 'campo base' delle ricerche, in una stazione di servizio Ip a Marina di Caronia (Messina) per avvertire i vigili del fuoco che sarebbe salita verso i boschi a cercare il piccolo Gioele, il figlio del fratello di cui si sono perse le tracce dallo scorso 3 agosto. La donna è arrivata nel 'quartier generale' delle ricerche accompagnata da un uomo. Si è avvicinata al mezzo dei Vigili del fuoco che staziona lì dal giorno della sparizione della donna, poi trovata morta, e del bambino, e ha annunciato che si sarebbe spinta verso le campagne, in alto, forse nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi.

"Ci vado da sola", ha detto ai presenti prima di lasciare il campo base e avventurarsi verso i boschi per cercare il nipotino di 4 anni.