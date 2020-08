Mamma scomparsa col figlio, una guardia medica: "Mi ha chiesto aiuto poi è scappata"

Viviana Parisi sarebbe a Giardini Naxos. Proseguono gli avvistamenti della donna scomparsa insieme al figlio: dopo la testimonianza di un ragazzino e di due dipendenti del parco giochi, c'è anche una dottoressa di turno alla locale guardia medica a segnalare un probabile avvistamento della donna insieme al figlioletto.

In base al racconto del medico, adesso al vaglio della polizia, questa mattina una donna si è presentata con il figlio all'ambulatorio del comune jonico chiedendo aiuto perché il bimbo aveva la febbre. Ma alla richiesta di documenti è andata via senza fornire spiegazioni. Secondo la dottoressa il piccolo potrebbe essere Gioele, la sua descrizione è compatibile con le sue foto che girano con insistenza sui social e giornali, mentre per la donna non ha mostrato la stessa sicurezza. La professionista ha invece ribadito di aver notato che entrambi avevano un aspetto trasandato.

Una notizia che ha riacceso le speranze dei familiari. Il marito Daniele Mondello ha infatti raggiunto Giardini Naxos unendosi alle ricerche condotte dalle forze dell'ordine. La polizia sta verificando ogni aspetto e raccogliendo elementi utili che potrebbero collegarsi con il presunto avvistamento del 4 agosto scorso. In quel caso, Viviana e Gioele sarebbero stati visti all'interno di un parco giochi.

Queste le due ipotesi maggiormente prese in considerazione dalla Procura di Patti che ha invece scartato immediatamente le segnalazioni provenienti da Rometta e Barcellona Pozzo di Gotto.

La donna, musicista e dj nata a Torino, abita con la famiglia da una decina di anni a Venetico, in provincia di Messina. Di lei e del bambino non si sa più nulla dopo che i due sarebbero rimasti vittime di un banale incidente avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Messina).