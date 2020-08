Come sono morti Viviana e Gioele? Una task force di esperti per risolvere il caso

Come sono morti Viviana Parisi e il figlio Gioele di quattro anni? Il Procuratore capo di Patti ha riunito nella sua stanza il pool di periti a cui ha conferito l'incarico per l'esame autoptico, ma anche per gli "accertamenti genetici e morfologici di vario tipo" che sono stati affidati a un pool di esperti, "ciascuno dotato di specifica professionalità", come spiega lo stesso magistrato.

Sono stati nominati, in particolare, Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legale presso l'università di Messina e medico legale, Elvira Ventura Spagnolo il medico legale, che ha già eseguito l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, Stefano Vanin, professore associato di zoologia presso l'università di Genova, entomologo. E ancora, Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "Aleandri", zoologo, esperto in materia di segni e tracce animali impresse sui corpi, Rita Lorenzini, in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "Aleandri" - Laboratorio di Diagnostica Molecolare Forense, zoologa e genetista esperta in materia di fauna selvatica e non ma anche Roberta Somma, presso l'università di Messina, geologa forense, esperta nell'analisi di terreni e resti umani in essi conservati.

Il pm ha anche nominato il professor Massimo Picozzi, docente di psichiatria presso le Università di Parma e Bocconi di Milano, che si è occupato dei casi giudiziari più famosi degli ultimi anni, dall'omicidio di Suor Laura Mainetti a Chiavenna, il delitto di Cogne, il delitto di Novi Ligure, la strage di Erba, il serial killer Michele Profeta, gli omicidi delle Bestie di Satana, il delitto di Avetrana. Una scelta che ha l'obiettivo di "acquisire informazioni precise sullo stato di salute mentale e psicologico della Signora Parisi, alla luce della documentazione medica acquisita e di ogni altro elemento di eventuale interesse", come sottolinea il Procuratore Cavallo che coordina l'inchiesta per omicidio e sequestro di persona.

Alle 13 si sono presentati in Procura anche il marito di Viviana Parisi, Daniele Mondello, e il padre della deejay, Luigino Parisi. Quest'ultimo accompagnato dai suoi legali Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. E proprio Cozza che uscendo dalla Procura annuncia: "Da oggi si scrive la storia di quello che è successo a Gioele e a Viviana".

La Procura di Patti vuole sapere dei periti di parte "se sugli indumenti del piccolo Gioele sono presenti segni all'azione violenta di altre persone, se sia ravvisabile la presenza di sostanza stupefacente, anche se questa è una domanda standard", come spiega l'avvocato Pietro Venuti legale della famiglia di Daniele Mondello. La Procura vuole anche sapere "se sul corpo e sugli indumenti del bambino sia rilevabile la presenza di segni di animali, se siano rilevabili la presenza di sostanze organiche e in caso positivo procedendo all'estrazione del profilo genetico". "Abbiamo chiesto se il luogo del ritrovamento del bambino coincide con il luogo del decesso".