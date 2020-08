Viviana Parisi, nuova ipotesi: “Gioele forse morto nell’incidente, poi la madre si sarebbe suicidata"

Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la donna trovata senza vita vicino Caronia (Messina), potrebbe essere morto nell’incidente stradale che la dj ha avuto prima di far perdere completamente le proprie tracce lo scorso 3 agosto. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, come riferito dall’Adnkronos. Viviana Parisi potrebbe aver nascosto il corpo del piccolo e poi essersi tolta la vita.

Viviana Parisi era stata vista viva per l’ultima volta mentre scavalcava il guardrail della Messina-Palermo con in braccio il piccolo Gioele poco dopo l'incidente. Un incidente definito lieve ma ora gli investigatori sono arrivati a pensare che il piccolo possa essere rimasto ucciso mentre si trovava nell’auto. “Sono solo ipotesi - spiegano gli investigatori secondo quanto riferisce l’Andkronos - ma non escludiamo che il piccolo Gioele seduto sul seggiolino di protezione, magari allacciato male o non allacciato, possa avere battuto la testa in maniera letale. Ribadiamo, non c'è niente di certo, ma sono ipotesi di cui abbiamo parlato".

Secondo gli inquirenti, quindi, "Viviana dopo avere sbattuto con la sua Opel Corsa contro il guardrail e una macchina, si sarebbe accorta della morte sopraggiunta del bambino e in preda alla disperazione avrebbe preso il bimbo in braccio e sarebbe scappata". Da lì, avrebbe percorso a piedi le campagne di Caronia (Messina), dove poi Viviana Parisi è stata rinvenuta cadavere. Gli investigatori però ribadiscono: “Non privilegiamo una tesi rispetto a un'altra ma guardiamo in tutte le direzioni".

Caso Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele

Sono in corso nuovi accertamenti sulla macchina sequestrata mentre proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele. Da ieri mattina sono impegnati nelle ricerche anche i carabinieri del reparto “I cacciatori di Sicilia”, specializzati nella ricerca di latitanti pericolosi. Ieri sera c’è stato un nuovo sopralluogo del procuratore di Patti (Messina), nei pressi del punto dove è stato ritrovato il cadavere di Viviana Parisi.

Secondo il procuratore Angelo Cavallo, Gioele era ancora vivo quando l’auto della dj è stata ripresa da alcune videocamere di sicurezza a Sant’Agata di Militello, dove la donna aveva fatto una deviazione prima di prendere l’autostrada. “Dal video di Sant’Agata di Militello si capisce che Gioele era vivo: si vede la faccia e si vede che è vivo. L’immagine è chiara. E questo rende più fondata l’ipotesi che nell’incidente stradale il bambino fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c’è un ‘buco’ di 10 minuti”, aveva detto Cavallo.

(Le ricerche in corso del piccolo Gioele Mondello)