Viviana Parisi, proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele: nessuna traccia del bimbo

Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bimbo di quattro anni scomparso da lunedì insieme alla madre Viviana Parisi. La donna è stata ritrovata cadavere in una zona di campagna a Caronia, a circa un chilometro da dove era stata vista l’ultima volta dopo un lieve incidente sulla A20, ma del bambino non c’è nessuna traccia.

Nella notte hanno continuato a lavorare vigili del fuoco, protezione civile, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni. I soccorritori stanno setacciando anche pozzi o casolari disabitati in zona. Tra oggi e domani sarà eseguita l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi. Dall’esame esterno del corpo, riverso a terra e a faccia in più, ormai irriconoscibile, non è stato possibile accertare tracce di violenza. L’autopsia chiarirà che cosa è avvenuto, mentre martedì dovrebbe arrivare anche l’entomologo forense, che effettuerà i rilievi sul cadavere connessi alla presenza di insetti per stabilire quanto più possibile il momento del decesso, spiega MessinaToday.

Viviana Parisi, la famiglia esclude il suicidio

Gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi, ma sia il marito della donna, Daniele Mondello, sia i genitori di lei, escludono che si sia trattato di un suicidio. “Me l’hanno ammazzata. Mia figlia non c’è più. Ma vogliamo sapere dove è finito mio nipote Gioele e se qualcuno gli ha fatto del male”, ha detto Luigino Parisi, padre di Viviana, arrivato con la moglie da Torino. Anche Daniele Mondello non crede che la moglie si sia uccisa. La pensano così anche gli amici della coppia, secondo i quali sarebbe “assurdo, conoscendola, che abbia potuto fare del male al bambino o che si sia ammazzata”, come riporta il Corriere della Sera. “Mio fratello è distrutto — ha detto al Corriere Mariella Mondello, la sorella di Daniele — Noi speriamo che Gioele venga trovato vivo anche se siamo consci che sia molto difficile. Non sappiamo più cosa pensare su ciò che accaduto, se mia cognata si è suicidata o se sia stata uccisa”. “Le ricerche per trovare mia cognata e mio nipote sono partite in ritardo. Il corpo è stato trovato a meno di due chilometri dall’autostrada: come mai non l’hanno individuato prima?", si chiede ancora Mariella Mondello.

Ancora tanti misteri dopo la morte di Viviana Parisi

Tante le ipotesi e i punti ancora oscuri di questa vicenda. Viviana Parisi si era allontanata da casa lunedì mattina insieme al figlio da Venetico, la cittadina dove risiedeva con il marito, dicendo che sarebbe andata a Milazzo a comprare un paio di scarpe per il piccolo. A Milazzo però la donna ha imboccato l’autostrada per Palermo, uscendo al casello di Sant’Agata di Militello senza pagare il pedaggio e rientrando in autostrada poco dopo.

La Opel della dj torinese ha avuto poi un piccolo incidente in una galleria, urtando un furgone di operai che si occupano di manutenzione stradale. Dopo l’incidente, la donna è scesa dall’auto e si è allontanata, lasciando nella vettura soldi e documenti. Gioele era con lei in quel momento? Le testimonianze su questo punto sono discordanti e indirette. Mentre proseguono le ricerche del bambino, finora ancora senza risultato, gli inquirenti stanno continuando ad indagare per ricostruire tutti i movimenti di Viviana Parisi.

