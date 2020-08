"Vado al centro commerciale", poi il buio. Il mistero della mamma scomparsa col figlio di 4 anni

Ancora una notte di ricerche senza esito a Caronia, piccolo centro in provincia di Messina, dove Viviana Parisi è scomparsa dopo un piccolo incidente stradale, insieme con il figlio Gioele di 4 anni. Di loro non si sa più nulla da due giorni. La donna, nata a Torino, è una musicista e dj, proprio come suo marito Daniele Mondello. Abitano da una decina di anni a Venetico.

L'incidente stradale è avvenuto due giorni fa sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Messina). Per tutta la notte la polizia stradale, ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri, gli uomini della forestale, oltre alla protezione civile e tanti volontari hanno setacciato la zona ma senza esito. Da oggi sono in azione anche i sommozzatori: dovranno infatti essere esplorati due laghetti artificiali che si trovano poco lontano dal punto in cui è stata ritrovata l'Opel Corsa della donna.

Il mistero di Viviana Parisi, la mamma scomparsa col figlio di 4 anni

Si è cercato di ripercorrere gli itinerari che i due scomparsi avrebbero potuto percorrere, compresi ruderi e casolari abbandonati. Mistero fitto e tanti punti oscuri sulla vicenda. Nell'auto di Viviana Parisi sono stati rinvenuti i suoi effetti personali tra cui il cellulare. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva detto al marito di dover andare al centro commerciale di Milazzo (a pochi chilometri da casa, da Venetico), ma inspiegabilmente si trovava a più di cento chilometri di distanza. Perché si trovava lì? Nessuno per il momento è riuscito a dare una spiegazione.

Secondo le prime ipotesi investigative, dopo un lieve tamponamento ha lasciato l’auto proseguendo a piedi con il bambino: un testimone ha raccontato di averla vista scavalcare il guardrail e inoltrarsi in un sentiero immerso nella campagna che costeggia l'autostrada.

La Prefettura di Messina ha attivato ieri il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse, e la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda. Le forze dell'ordine prendono in considerazione anche l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ieri gli inquirenti hanno interrogato a lungo il marito, un atto dovuto per il proseguimento dell'attività investigativa. L'uomo avrebbe escluso categoricamente che la 43enne abbia pianificato la fuga, continuando ad insistere, così come la cognata, su un eventuale stato confusionale successivo all'incidente in cui la donna è rimasta coinvolta due giorni fa.

"Non riusciamo a capire - ha spiegato la cognata Mariella Mondello - perché abbia raggiunto Santo Stefano di Camastra, ieri mattina è uscita insieme al figlio con l'intenzione di recarsi a Milazzo per acquistare un paio di scarpe. Il marito si era anche offerto di accompagnarla, ma lei ha preferito uscire da sola. Il suo comportamento è stato normalissimo, aveva anche preparato un sugo per il pranzo". Chi avesse notizie è pregato di contattare i numeri di emergenza e/o la polizia stradale ai numeri 090/6402811 o 090/41852.

Viviana Parisi scomparsa con il suo bambino: un video delle ricerche dei vigili del fuoco.

