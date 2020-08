Viviana Parisi, "trovati i testimoni dell'incidente". Il racconto alla Polizia

Si sono messi in contatto con le forze dell'ordine i testimoni oculari dell'incidente a Viviana Parisi e il piccolo Gioele. La coppia, come apprende AdnKronos, si è presentata nei giorni scorsi a un posto di Polizia del nord Italia dove vivono per raccontare quanto visto. Sembra che non abbiano capito subito che l'appello del procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo fosse rivolto proprio a loro.

Solo in un secondo momento si sarebbero resi conto che gli inquirenti stavano chiedendo il loro aiuto. E così si sono presentati alla polizia. Stando a quanto trapelato, i due avrebbero riferito che il bambino dopo l'incidente "aveva gli occhi aperti". Dopo l’incidente "Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita" avrebbe detto uno dei due testimoni secondo l'ANSA. Quando è scesa dall'auto Viviana "camminava in modo veloce, ma non correva" e "nei confronti di Gioele aveva un atteggiamento protettivo".

Per il pm il teste "è attendibile". "Sono testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord", dice la procura. All'inizio, ha spiegato il procuratore, "avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l'incidente e si sono presentati".

La loro testimonianza ha aggiunto un tassello importante all'inchiesta, anche se non si è rivelata risolutiva. Nelle ultime ore si è tornati a parlare anche dei due rottweiler che potrebbero aver aggredito Viviana e Gioele. I cani apparterebbero ad un agricoltore proprietario di alcuni terreni della zona e le lesioni riscontrate sul cadavere della 43enne sono riconducibili con dei morsi di animale. Ma non si esclude che a procurare le ferite siano state altre bestie come volpi o suini neri che si sarebbero accaniti sul corpo ormai privo di vita della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'altra ipotesi è che il bambino sia morto nell'inidente e che la mamma, presa dalla disperazione, si sia poi tolta la vita. Ma si tratta di una pista a cui la famiglia della donna non vuole credere. Le indagini proseguono.