Il volantino delle Br del rapimento Moro venduto all'asta per migliaia di euro

Il foglio ciclostilato consumato dal tempo, la stella a cinque punte ancora ben visibile, la scritta a stampatello "Brigate Rosse". E' impresso nella memoria di tutti gli italiani, di chi ha vissuto gli "anni di piombo", di chi li ha studiati. E' il comunicato di rivendicazione - datato 1978 -. del sequestro dell'allora presidente della Dc, Aldo Moro e del massacro della sua scorta. Molto più di un oggetto, un pezzo di storia. Ecco quel pezzo di storia ha un prezzo. Una copia è stata venduta all'asta per 32.760 euro.

Il lotto numero 43 del catalogo "Autografi & Memorabilia" è stato aggiudicato oggi, 27 gennaio, durante la vendita organizzata dalla casa d'aste Bertolami Fine Arts di Roma come riporta l'AdnKronos. Una vendita preceduta da numerose polemiche. Stimato da Bertolami 1.500 euro, il volantino è partito in asta oggi da una base di 13.000 euro, cifra massima raggiunta dalle pre-offerte su internet. Dopo una serie di continui rilanci, il prezzo del martello si è fermato a 32.760 euro (diritti d'asta compresi) e il volantino del gruppo terroristico è stato aggiudicato a un collezionista privato collegato al telefono, che ha chiesto di restare anonimo.

Il volantino, con 80 righe di testo scritte su entrambe le pagine, è stato distribuito all'indomani del rapimento dello statista democristiano: si tratta di una delle numerose copie che furono distribuite dai militanti del gruppo terroristico in quel marzo di 44 anni fa. Inizia recitando: "Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana..." E si chiude con la data "16/3/78" e la firma "Per il Comunismo Brigate Rosse".

L'iniziativa ha scatenato le polemiche e si è mosso anche il ministero della Cultura. La direzione generale archivi ha disposto una verifica sul ciclostile per "verificarne la peculiarità e l'interesse". Gli ispettori ministeriali hanno verificato che si tratta di una delle tante copie ciclostilate e anche la Digos di Roma ha svolto indagini.

E allo stesso tempo sono state pubblicate dal ministero le riproduzioni digitali dei comunicati delle Brigate Rosse. "Recentemente i mezzi di comunicazione hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica i documenti legati alla storia del nostro Paese durante i cosiddetti 'anni di piombo', Da tempo, la Direzione generale archivi è impegnata nella tutela dei documenti che testimoniano gli avvenimenti di quel periodo e sta realizzando progetti di digitalizzazione che ne permettano la più ampia conoscenza da parte degli storici e dei cittadini", spiega una nota. "Dal 2015 il ministero della Cultura - si legge - ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Cassa delle Ammende e il Centro di documentazione Archivio Flamigni per l'individuazione di progetti di digitalizzazione dei processi di interesse storico. Nell'ambito di questo accordo è in corso il progetto di digitalizzazione della documentazione processuale relativa alla strage di via Fani e al sequestro e uccisione di Aldo Moro. Tra la documentazione già digitalizzata, ci sono anche i nove comunicati diffusi dalle Brigate rosse, di cui pubblichiamo le immagini perché si restituisca a questi documenti il loro valore di fonti per la storia".