“Nessuno in torre di controllo”: sbigottito il comandante del volo

E? rimasto fermo sulla pista per circa 30 minuti, con i passeggeri a bordo, l?aereo della Dat (Danish Air Transport) delle 6,10 Lampedusa-Palermo, in attesa dell?ok al decollo. Peccato però che alla torre di controllo dell'aeroporto non vi sarebbe stato nessuno. Scusandosi del ritardo, il comandante della compagnia aerea danese ha esclamato: "In 42 anni di volo, mai successo nulla di simile".