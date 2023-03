Guasto al portellone dell'aereo, passeggeri restano "intrappolati"

È accaduto all'aeroporto di Catania, disagi per i viaggiatori in arrivo da Madrid con un volo Ryanair

Odissea per i passeggeri arrivati martedì sera all’aeroporto Fontanarossa di Catania con un volo Ryanair. Il portellone dell’aereo non si è aperto e i viaggiatori sono rimasti bloccati per 40 minuti.

Come riporta MessinaToday, un anziano ha accusato un malore, solo dopo le proteste è stato aperto il portellone di emergenza e i passeggeri hanno potuto raggiungere l’uscita. Molti di loro hanno annunciato richieste di rimborso e denunce per il disagio e la paura. Tanti i passeggeri che hanno postato sui social la disavventura con relativi commenti.