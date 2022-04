Volo Ryanair in ritardo di oltre 5 ore senza spiegazione, in 160 bloccati: arrivano i Carabinieri

Una Pasquetta infelice per 160 passeggeri del volo Ryanair da Roma Fiumicino e diretto a Comiso, in Sicilia. La partenza era programmata per le 12:40 di oggi ma per ore i passeggeri sono rimasti ad aspettare all'imbarco. Dopo oltre 5 ore di attesa in cui nessuno ha saputo fornire spiegazioni alcuni passeggeri hanno chiamato i Carabinieri.

Alla fine il volo è partito alle 18:05, facendo di conseguenza slittare l'altro volo in arrivo da Comiso a Fiumicino alle 20:35