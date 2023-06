Promossi dopo aver sparato pallini alla professoressa: la scuola abbassa i voti in condotta

La loro vicenda aveva scatenato un'ondata di polemiche. Già, perché dopo aver sparato con una pistola ad aria compressa a un insegnante, per "avere più followers" su TikTok, due studenti di Rovigo erano stati promossi con il voto di 9 in condotta. Una decisione che aveva assunto rilevo nazionale e su cui era intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Valditara che aveva chiamato la dirigente del'istituto (il Viola Marchesini di Rovigo ndr) invitandola a riconsiderare le decisione prese.

'Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione" aveva affermato all'Ansa in giornata la Preside. E il risultato dei nuovi scrutini è arrivato nella serata di oggi, martedì 27 giugno 2023. Ai due ragazzi sono stati abbassati i voti in condotta: rispettivamente hanno preso 7 e 6. Ma non rischiano la bocciatura: lo scrutinio ha solo rivisto in basso la valutazione sul comportamento dei ragazzi.

Attualmente il voto in condotta viene attribuito collegialmente dal consiglio di classe considerando quindi il processo di maturità personale del singolo studente. Note, richiami e sospensioni concorrono ovviamente alla sua formulazione. Un voto in condotta inferiore alla sufficienza, ovvero al 6, determina la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato. Lo stesso 7 - che viene attribuito agli studenti che hanno dimostrato comportamenti poco corretti nei confronti dei professori, dei compagni e del personale della scuola, sono stati ripresi ed hanno ricevuto note disciplinari o sono stati spesso assenti - non comporta la bocciatura, come ha ribadito due anni fa una sentenza del Consiglio di Stato.

Ma le cose potrebbero presto cambiare. Il ministro Valditara, oggi, partecipando al X congresso Confsal, ha chiarito che a breve verrà varato un pacchetto di misure che sostituirà le sospensioni con lavori socialmente utili e attività varie di recupero e che vuole dare più valore al voto in condotta. "Non sono favorevole a lasciare a casa, a non fare nulla, un ragazzo che si è comportato male, significa abbandonarlo a se stesso. Serve al contrario più scuola, coinvolgendolo maggiormente anche in attività di volontariato", ha affermato Valditara.

L'episodio di bullismo contestato risale a ottobre, la professoressa è stata colpita a un occhio e alla testa. I coinvolti sono tre. A novembre erano scattate le sospensioni: cinque giorni per l'alunno che aveva sparato materialmente e per quello che aveva ripreso la scena dell'insegnante; due giorni invece per il proprietario della pistola, che l'avrebbe portata a scuola lasciandola usare ai compagni e poi l'aveva nascosta.

Il ministro aveva invece, nei giorni scorsi, inviato un'ispezione nella scuola. Oggi il dietrofront del Consiglio docente che non ha comunque decretato la bocciatura dei due ragazzi.

