Il voto del prof non gli va giù e lo prende a schiaffi: studente di 16 anni denunciato

Ancora aggressioni ai danni di professori. Uno studente di 16 anni ha aspettato il docente all'uscita e colpito con calci e pugni. Il motivo? Aveva ricevuto un voto ritenuto troppo basso dopo un'interrogazione.

Così, il ragazzo ha atteso che il docente uscisse dall'aula e lo ha aggredito fuori al cortile dell'Istituto tecnico commerciale di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Casco in mano non avrebbe esitato a usarlo per colpire il malcapitato, preso di sorpresa. Non pago, si è scaraventato contro il docente con calci e pugni. Il fatto è avvenuto all'esterno dell'edificio scolastico e nell'immediato non sono giunte sul posto le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le cure del caso al professore. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro.