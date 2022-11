Walter Albi, l'architetto ucciso con una pistola rubata: tre indagati

Passo in avanti nelle indagini per l'agguato del primo agosto scorso al bar del Parco, a Pescara, in cui è stato ucciso l'architetto Walter Albi, 66 anni, e ferito gravemente l'ex calciatore Luca Cavallito, 49 anni. Tre uomini pescaresi già noti alle forze dell'ordine sono indagati. Si tratta di Fabio Iervese, 43 anni, Renato Mancini, 49 anni, e Mimmo Nobile. Sono accusati di omicidio e tentato omicidio.

Per gli inquirenti c'è un collegamento tra l'agguato e la rapina messa a segno l'11 luglio scorso ai danni del Centro agroalimentare di Cepagatti (Pescara). Episodio per il quale Ierverse e Mancini sono stati arrestati dai carabinieri lo scorso 21 settembre e Nobile è indagato. Per mettere a segno il colpo, i malviventi hanno colpito violentemente alla testa con un casco da motociclista la guardia giurata e poi hanno preso una borsa - contenente circa 29mila euro e assegni per 1.364 euro - e la pistola in dotazione al vigilante.

Stando a quanto emerso dalle indagini, la pistola usata per l'agguato contro Albi e Cavallito è quella rubata a una guardia giurata nel corso della rapina al Centro agroalimentare.

L'agguato mortale a Walter Albi

Walter Albi viene ucciso il primo giorno di agosto mentre si trova in un bar. Un uomo incappucciato entra nel locale e scarica diversi colpi di pistola contro di lui e l'ex calciatore Luca Cavallito. Albi muore sul colpo mentre Cavallito viene trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale. L'assassino fugge in sella a uno scooter. La proprietaria del bar, che ha trovato riparo sotto un tavolino, è la prima che riesce a chiamare i soccorsi. Sul posto, nel giro di poco, arrivano polizia, carabinieri, polizia locale e ambulanze del 118.

L'omicidio è avvenuto in mezzo a decine di persone, a due passi da un centro giochi per bambini nel quale era in corso una festa. Il movente è ancora oscuro. Si ipotizza un regolamento di conti per un affare con cui Albi e Cavallito avrebbero pestato i piedi a qualcuno.