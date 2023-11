Uomo scomparso nel nulla a maggio, la svolta: è suo il cadavere ripescato nel canale

Dopo l'esame del Dna e le indagini del Ris di Parma è arrivata la triste conferma: il corpo sena vita rinvenuto lo scorso luglio nel canale Enel di Villadossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è di Walter Fallarini. L'uomo di 53 anni, residente a Momo, in provincia di Novara, era scomparso dalla fine di maggio e del suo caso si era occupato anche il programma televisivo "Chi l'ha visto?".

Il 28 maggio Fallarini era stato vittima di un incidente stradale in Valle Anzasca, e i medici lo avevano ricoverato in osservazione nell'ospedale di Domodossola. Nel pomeriggio dello stesso giorno era stato dimesso e da quel momento se ne erano perse le tracce. Due mesi dopo, il 27 luglio scorso, il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione era stato ripescato nel canale di Villadossola. Il corpo era stato riconosciuto come quello di Fallarini dalla sorella, ma il magistrato ha disposto ulteriori approfondimenti che sono stati svolti dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.

Adesso è arrivata la definitiva certezza: il cadavere appartiene al 53enne. Dopo aver appurato l'identità della vittima, le autorità hanno dato il via libera anche per i funerali di Fallarini, previsti per lunedì 4 dicembre.

