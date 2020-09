La fiaccolata per Willy e le lacrime degli amici

Per Willy, in memoria di Willy. Una festa patronale annullata a Filettino. Veglie di preghiera nei piccoli centri che si distendono nelle campagne tra la Capitale e Frosinone. Quelle delle vacanze di tanti ragazzi e forse anche di Monteiro Duarte, il giovane ucciso durante un violento pestaggio la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro, ai Castelli Romani.

Ieri sera per stare vicini alla famiglia del giovane a Paliano si è svolta una fiaccolata a cui hanno aderito centinaia di persone. L'appuntamento era per tutti davanti alla chiesa dei Cappuccini. Domenica sera le luci delle candele illumineranno proprio Colleferro, nel luogo dove è morto Willy, in Piazza XVII Martiri.

La vicenda di Willy Monteiro ha riaperto una ferita, mai rimarginata, nella comunità di Tecchiena di Alatri che tre anni fa ha pianto per l'uccisione da parte di un branco di Emanuele Morganti.

Paliano, la fiaccolata è stata fortemente voluta dagli amici di Willy

Grande la commozione e non sono mancate le lacrime tra i molti giovani presenti e venuti da tutta la zona comprese le cittadine di Colleferro ed Artena .

"Una fiaccolata fortemente voluta dagli amici di Willy - ha spiegato il sindaco Alfieri ai microfoni dei molti giornalisti, tra cui quelli di FrosinoneToday, arrivati nel paese dei Principi Colonna - per tenere alta l’attenzione sugli aspetti giudiziari di questa assurda vicenda. Noi come comunità non solo di Paliano ma di tutta la zona non abbiamo sentimenti come rabbia e vendetta ma vogliamo solo la giustizia. Anche la nostra classe dirigente non può nascondersi dietro ad un dito. Il problema della violenza nelle nostre zone c’è e noi tutti insieme dobbiamo affrontarlo e trovare il modo di risolverlo". Willy era un bravo ragazzo, sorrideva alla vita. Gli amici lo vogliono ricordare così.

