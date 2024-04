Omicidio Willy Monteiro: "Nessuna attenuante per i fratelli Bianchi, si apra un nuovo processo"

Si è tenuta oggi, 9 aprile, l'udienza davanti alla Cassazione per l'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni pestato a morte nella notte tra il 5 e 6 settembre del 2020. Sul banco degli imputati i fratelli Bianchi, che dopo la condanna all'ergastolo in primo grado avevano visto una riduzione di pena a 24 anni per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

"Nessuna attenuante, si apra un nuovo processo"

Attenuanti che il sostituto procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio, chiede ora di non applicare, annullando la sentenza d'appello e aprendo invece un processo d'appello bis che possa rivalutare la condanna all'ergastolo.

Secondo i pm, i fratelli Bianchi, "erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy". Willy ha ricevuto "almeno due colpi potenzialmente mortali, dopo il primo colpo riesce ad alzarsi ma nuovamente viene colpito ancora per 40-50 secondi di follia", ha affermato il sostituto procuratore nella sua requisitoria davanti ai giudici.

L'accusa è di omicidio in concorso e coinvolge anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: i due avevano preso parte al pestaggio di Willy quando ormai era già a terra inerme, colpendolo violentemente con calci e pugni alla testa. Per Pincarelli e Belleggia la condanna è stata rispettivamente a 23 e 21 anni di carcere.

Perché i fratelli Bianchi hanno evitato l'ergastolo e cosa succede ora

Gabriele e Marco Bianchi, esperti di arti marziali con una fama da picchiatori e piccoli precedenti per spaccio, puntano a un'ulteriore riduzione di pena, che potrebbero ottenere se l'omicidio fosse derubricato da volontario a preteritenzionale.

Si parla di omicidio preterintenzionale quando la morte viene provocata in conseguenza di un'altra azione (percosse o lesioni) senza che ci sia a monte una volontà di uccidere. In questo caso, il codice penale prevede una pena compresa tra i 10 e i 18 anni di reclusione.

Ma già in sede d'appello, la corte d'assise di Roma aveva affermato che i fratelli Bianchi colpirono Willy con la volontà di ucciderlo. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso luglio i giudici hanno condannato a 24 anni i due giovani di Artena (provincia di Roma). Pur avendo riconosciuto ai Bianchi le attenuanti generiche, evitandogli così l'ergastolo, i giudici avevano convenuto: "Deve del tutto escludersi che gli imputati abbiano agito al solo fine di cagionare lesioni alla vittima, ove si consideri anche che sin dal calcio iniziale Willy è già incapace di difendersi".

Il pestaggio

Nella sera tra il 5 e il 6 settembre 2020 Willy Monteiro nota una lite nel quale sono coinvolti, tra gli altri, un suo amico e i due indagati Belleggia e Pincarelli. Willy si mette in mezzo cercando di placare gli animi e fare da paciere, ma a quel punto qualcuo chiama sul posto i fratelli Bianchi, che con colpi di arti marziali violentissimi prendono ad aggredire brutalmente il ragazzo.

"L'aggressione inizia con il violento calcio sferrato da Gabriele Bianchi al petto di Willy con tecnica d'arti marziali e con potenza tale da sospingerlo di schiena contro un'autovettura e al quale segue un pugno sferrato sempre da Gabriele bianchi al momento in cui il giovane tenta di rialzarsi. A sua volta Marco Bianchi, in sinergia con il fratello, colpisce con un calcio al livello del collo e poi con un pugno in pancia un amico di Willy, intervenuto a sua difesa e poi lo stesso Willy con calci e pugni", hanno accertato i giudici.

Belleggia e Pincarelli si affiancano da subito ai fratelli Bianchi e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa e con altri calci pugni quando ormai Willy è a terra inerme, incapace di reagire e di alzarsi. "Deve ritenersi accertato che tutti gli imputati hanno partecipato al brutale pestaggio di Willy colpendolo ripetutamente con violenza con calci e pugni", si legge ancora. L'autopsia ha accertato che Willy è morto per un violento calcio al torace e un colpo di karate alla giugulare.