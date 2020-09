Willy, l'accusa è di omicidio volontario: non c'è un quinto indagato

Non più omicidio preterintenzionale ma omicidio volontario: cambia il capo di imputazione per i quattro ragazzi arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi. La decisione arriva dalla Procura di Velletri.

"Finché non mi mandano nulla dalla Procura per me resta ancora omicidio preterintenzionale": E' cosi che l'avvocato Massimiliano Pica commenta all'Adnkronos il cambio di imputazione da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario per i suoi tre assistiti (i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli) e per il quarto indagato Francesco Belleggia. "Non sapevo di questo cambio di imputazione - dice - ma in base all'autopsia mi sembra abbastanza azzardato l'omicidio volontario". Al momento, non ci sarebbe un quinto indagato.

I funerali di Willy Duarte

E' previsto per domani, sabato 12 settembre 2020, il funerale del 21enne di origini capoverdiane. L'estremo saluto si terrà, alle ore 10, presso il Campo Sportivo Comunale ‘Piergiorgio Tintisona’ a Paliano (Frosinone), e sarà presieduto da Monsignor Mauro Parmeggiani. Al funerale, secondo quanto appreso dall'AdKronos, sarà presente anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

A fornire i dettagli delle esequie di Willy Monteiro Duarte è la cugina Erika che, con un post su Facebook, che chiede: "Nel rispetto del volere espresso dalla famiglia, sarà vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili: la cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune. Ricordo l’invito della famiglia a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù".

Willy, il 118: ''L'ambulanza è arrivata in 12 minuti''

"L'ambulanza per soccorrere Willy è arrivata in 12 minuti". Così Ares (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118) in una nota. "In merito all'articolo pubblicato oggi, 11 settembre 2020, su 'La Stampa' - spiega Ares - con titolo 'Un'ora per percorrere 250 metri, quella catena di ritardi nei soccorsi a Willy', Ares 118 comunica che la chiamata per il soccorso in questione è stata trasmessa dal Nue 112 alla nostra centrale operativa alle ore 3.31. La Centrale operativa, dopo aver effettuato il triage, ha inviato sul posto l'ambulanza della postazione di Montelanico alle ore 3.33. L'ambulanza è giunta sul posto alle ore 3.45: dall'attivazione del mezzo all'arrivo sul posto, dunque, sono trascorsi 12 minuti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si ricorda che tutti i tempi dei soccorsi sono informatizzati - prosegue la nota - e quindi non suscettibili di 'interpretazione'. L'azienda ha già richiesto al quotidiano una rettifica urgente, "anche per evitare l'amplificazione di questa falsa notizia con il conseguente danno d'immagine per l'Azienda. Ares 118 si riserva, fin da ora, il diritto di tutelare la propria immagine in tutte le sedi opportune".