Yana Malayko: trovato il cadavere della ragazza scomparsa

È stato trovato il corpo di Yana Malayko, la ragazza ucraina scomparsa da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, da quasi due settimane. Il cadavere della barista 23enne era in un campo al confine tra le province di Mantova e di Brescia, nei pressi di Lonato, nascosto tra la vegetazione.

Gli investigatori sono convinti che la giovane sia stata uccisa nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio. Il principale sospettato è l'ex fidanzato della vittima, Dumitru Stratan, che al momento si trova in carcere a Mantova con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Quella sera Yana e Dumitru avrebbero avuto uno scambio di messaggi. L'uomo l'avrebbe attirata in trappola, forse inventandosi una scusa. I due si sarebbero visti nell'appartamento che Yana condivideva con la sorella del presunto killer (che in quel momento non era a casa). Lì Dumitru l'avrebbe uccisa. Poi avrebbe caricato il corpo in un sacco nero per farlo sparire. Probabilmente sul corpo della giovane verranno effettuati gli accertamenti del caso per stabilire le cause della morte.