Ragazza scomparsa, l'appello del papà all'ex fidanzato: "Dimmi dov'è mia figlia"

Non c'è ancora nessuna traccia di Yana Malayko, la ragazza 23enne ucraina scomparsa da giovedì scorso a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Sono state per ora sospese le ricerche del corpo della giovane, probabilmente uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan, moldavo di 33 anni. L'uomo è già stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere a Mantova con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Decisivi in tal senso sono gli indizi raccolti in questi giorni dai militari: ci sarebbe anche un filmato che lo ritrae mentre esce di casa e trascina un grosso sacco nero. Forse, è la macabra ipotesi degli inquirenti, al suo interno poteva esserci il cadavere di Yana.

Da tutti conosciuta come "Boni", la ragazza abitava a Castiglione delle Stiviere insieme alla sorella di Dumitru, e con lei lavorava in un bar appena sotto casa. Di Yana Malayko non si hanno più notizie da giovedì sera, quando ne è stata denunciata la scomparsa e sono state avviate le ricerche. Il corpo, come detto, ancora non si trova. Si è cercato nelle campagne fino ai confini con il comune di Lonato. È in questa vasta zona che Dumitru Stratan sarebbe stato avvistato da un agricoltore, che l'avrebbe aiutato a uscire dal fango in cui si era impantanato con la sua auto. Altra macabra ipotesi: forse è in quei posti che potrebbe aver nascosto il corpo.

Intanto diverse associazioni stanno lavorando per organizzare una manifestazione di solidarietà per Yana e la sua famiglia. Il padre Oleksander Sasha Malayko nel frattempo ha lanciato un disperato appello ai microfoni di Bergamonews: "Vorrei incontrare il suo ex fidanzato, guardarlo negli occhi, vorrei che mi dicesse dov'è mia figlia, dov'è il suo corpo. Sappiamo che probabilmente è morta, chiedo a tutti una mano per poterla ritrovare. Era la mia unica figlia, una persona sana, bella in tutto: era in Italia per trovare una vita migliore".