Yana Malayko, trovati sangue e una vanga sull'auto dell'ex

Proseguono le indagini sull'omicidio di Yana Malayko, la ragazza ucraina scomparsa da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L'ex fidanzato della giovane, il 33enne Dumitru Stratan, è accusato di averla uccisa e di aver nascosto il cadavere: al momento si trova in carcere a Mantova con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma sono diversi i dettagli emersi dalle indagini che potrebbero aggravare la sua posizione. Come rivelato dal Corriere della Sera, gli inquirenti avrebbero trovato nella sua auto una piccola vanga, oltre ad alcune tracce di sangue. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella che prevede la presenza di un complice, una persona che potrebbe averlo aiutato ad occultare il cadavere.

La 23enne ucraina sarebbe stata uccisa la notte di venerdì 20 gennaio: quella sera Yana e Dumitru hanno avuto uno scambio di messaggi, prima che il 33enne raggiungesse la ragazza a casa della sorella. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo è arrivato alle 2 di notte ed è andato via intorno alle 5 del mattino. Alcuni testimoni lo avrebbero visto uscire dall'abitazione con un sacco nero, caricato poi nella sua auto. Da quel momento di Yana è sparita nel nulla: a dare l'allarme è stata la sorella della 23enne, Christina, che al suo ritorno a casa non ha trovato la giovane, ma alcune tracce di sangue. Nei giorni scorsi il padre di Yana aveva lanciato un appello rivolto al presunto killer: "Dimmi dove hai nascosto il corpo". I carabinieri sono ancora alla ricerca del cadavere e stanno perlustrando le campagne nella provincia di Mantova, fino ad ora senza successo.