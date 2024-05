Yara Gambirasio: aperte le tre scatole sigillate con i reperti, dopo tanti anni

Hanno aperto le tre scatole sigillate ed estratto le buste con gli oggetti che sono rimasti del processo per l'efferato omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 22 novembre del 2010 e trovata cadavere in un campo di Chignolo d'Isola ad alcuni chilometri di distanza, tre mesi dopo. Gli avvocati di Massimo Bossetti - che per quell'omicidio è stato condannato definitivamente all'ergastolo e che ieri ha seguito l'udienza in videoconferenza dal carcere di Bollate (Milano) - hanno potuto vedere per la prima volta reperti e campioni che hanno portato all'ergastolo il loro assistito.

I legali avevano fatto richiesta per poterli visionare cinque anni fa. Dopo una lunga battaglia in Cassazione, conclusasi lo scorso febbraio, gli avvocati di Bossetti hanno strappato soltanto la possibilità di osservare gli abiti della vittima e i profili di dna. Lunedì pomeriggio (13 maggio), davanti ai giudici della corte d'assise di Bergamo, in un'udienza a porte chiuse, i difensori e i propri consulenti hanno visionato quanto rimasto sigillato per anni in tre scatoloni.

Le tre scatole con i reperti del delitto di Yara

Cosa c'era in quelle tre scatole sigillate? Tra i reperti, i leggings e gli slip che indossava Yara quando fu rapita nei pressi della palestra in cui praticava ginnastica ritmica e sui quali fu trovata la traccia di dna "31G20", prima attribuita a "ignoto 1" e poi a Bossetti: quest'ultima è considerata la "prova regina" contro Bossetti. Quindi la maglietta, la felpa e altri capi indossati dalla tredicenne. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, però, oltre ai 54 campioni che contenevano quella traccia, hanno trovato anche "23 diluizioni", alcune riconducibili alla traccia 31G20, altre "anonime".

L'ipotesi di una richiesta di revisione del processo

"Come temevamo, i campioni sono stati conservati a temperatura ambiente, quindi vedremo che cosa ci potranno dire - hanno aggiunto i legali di Bossetti -. Probabilmente si sono deteriorati, e questo lo verificheremo". Rispondendo a una domanda dei giornalisti, i due avvocati hanno precisato: "Noi siamo seri, prima di parlare di richiesta di revisione dobbiamo fare delle analisi che ci diano la possibilità di chiederla, non possiamo fare un'istanza di revisione esplorativa".

"Ci sarebbe da scrivere un libro. Prima ci è stato detto che il materiale era tanto, poi che era poco, adesso capiamo che è tanto, se c'erano 23 diluizioni - hanno aggiunto i legali -. Ora, però, soprattutto scopriamo che queste analisi erano ripetibili dal primo giorno. Il materiale c'era, mentre la corte d'assise d'appello e la suprema corte ci hanno detto che quel materiale era esaurito. Oggi abbiamo la prova che questo è un falso storico".

"Per noi è una certezza che ignoto 1 non fosse Massimo Bossetti"

"Per noi è una certezza che ignoto 1 non fosse Massimo Bossetti, anche al di là della prova genetica su cui si fonda quasi esclusivamente il processo - hanno insistito -, ma per parlare di revisione dobbiamo dare elementi nuovi e diversi rispetto alla prova genetica". I reperti hanno la loro importanza "in quanto il dna si deteriora quando è estratto, mentre sui tessuti si può ancora analizzare. Potrebbe essere estratto anche domani e restituirci risultati come dieci anni fa. Sui reperti il lavoro si può fare, sui campioni abbiamo qualche dubbio", hanno concluso gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini.