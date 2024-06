Fabio Piga, l'ex carabiniere ucciso con una coltellata al petto: chi è Yari Fa, il giovanissimo fermato per omicidio

La svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Piga, 37 anni, ex carabiniere, è arrivata molto presto. Yari Fa, 19 anni e già noto da tempo alle forze dell’ordine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Il drammatico fatto di sangue è avvenuto in un pub di via Caprera, quartiere Stampace, vicino al centro di Cagliari. Una coltellata in pieno petto è stata fatale all'ex militare dell'Arma, ora impiegato presso una grossa azienda, conosciuto anche per occuparsi della sicurezza del locale.

Fabio Piga ucciso con una coltellata

Non ci sono certezze né sulla provenienza del coltello usato (non sarebbe stato portato da fuori, secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali) né sulla motivazione della lite che ha portato all'accoltellamento al petto di Piga intorno alle tre di notte. Il 37enne ha perso molto sangue e tutti i soccorsi sono stati vani. E' deceduto nel giro di pochi minuti. Yari Fa, 19 anni, che vive nel quartiere di San Michele, è stato identificato dagli agenti delle volanti e dagli investigatori della squadra mobile: trasferito e interrogato negli uffici della Questura, è poi scattato l'arresto per omicidio volontario. E' stato portato in carcere a Uta, domani è previsto l'interrogatorio di garanzia.

Fermato Yari Fa

Già durante il primo interrogatorio in Questura, i social del giovane fermato sono stati tempestati di commenti con pesanti insulti. Una zia è intervenuta in questi termini: "Appena arrivata la notizia ho pianto per questo ragazzo che non conoscevo personalmente ma che, a quanto pare, è una bravissima persona. Mi stringo personalmente al dolore della sua famiglia. Ho letto qualche commento intelligente che dice che ci sono due famiglie distrutte e si, è proprio così. Io ho pianto, mia mamma ha pianto, mio fratello ha pianto, la mia ex cognata ha pianto e si è sentita male. Non è per niente bello quello che stiamo vivendo, non lo auguro a nessuno. Lui ha sbagliato ed è giusto che paghi".

"È una storia molto brutta - ha detto all'Ansa la questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, uscendo dalla Questura - stiamo lavorando, è una vicenda terribile".

Fabio Piga come Luca Mameli

L'omicidio di Fabio Piga fa tornare alla mente l'omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra ucciso lo scorso agosto nel lungomare del Poetto a Quartu. Anche in quel caso una coltellata al petto durante una lite per futili motivi.

Sara Mameli, sorella di Luca, oggi rivive quel dolore: "Mi stringo attorno alla famiglia di Fabio Piga, non lo conoscevo ma oggi con la sua morte mi ha fatto di nuovo cadere in un profondo senso di tristezza e rabbia che nulla può colmare. Si prova ad andare avanti ma niente è come prima, sono senza forza", scrive su Facebook. Fabio Piga "come mio fratello. Lui come Luca Mameli ucciso per futili motivi, con una coltellata al petto. Per colpa di qualcuno marcio, che non esce per divertirsi ma per cercare risse, per distruggere, e appunto per quello esce armato. Ho paura per i miei figli quando escono, per il mio fidanzato quando lavora, per la mia famiglia. Odio profondo per queste bestie", conclude.