Uccisa a coltellate in casa: si cerca l'arma, caccia al killer

Numerosi colpi di lama al volto e al collo che non le hanno lasciato scampo. Poi l'assassino potrebbe aver tentato anche di strangolare la giovane vittima. È morta così, in maniera brutale, Yirelis Pena Santana, 35enne di origini domenicane, trovata senza vita in un appartamento di via Pascoli a Cassino (Frosinone).

La donna, arrivata da qualche settimana da Vercelli è stata trovata in un lago di sangue da un vicino di casa insospettito dalla porta aperta e da una chiazza di liquido rosso sul pavimento. All'arrivo del personale dell'Ares 118 è scattato l'allarme al 113. I medici, compresa la gravità della situazione, hanno allertato la Polizia di Stato che è intervenuta con gli esperti della Scientifica. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone e i colleghi della squadra di polizia giudiziaria del commissariato hanno rilevato ogni traccia, ogni elemento presente all'interno dell'appartamento.

La vittima era in camera da letto, in pigiama e potrebbe aver aperto all'assassino perché la porta d'ingresso non mostra segni di effrazione. Siamo sempre però nel campo delle ipotesi investigative. Gli inquirenti, coordinati dal magistrato Maria Beatrice Siravo, non escludono nessuna ipotesi. Dalla stanza, da una prima verifica, non dovrebbero mancare oggetti di valore e denaro e questo lascia pensare che non possa trattarsi di una rapina finita male ma forse di un alterco degenerato e sfociato in un omicidio, magari a sfondo passionale.

Il medico legale, il professor Fabio De Giorgio, ha collocato la morte nella notte tra venerdì e sabato a seguito di dissanguamento. Uno dei fendenti inferti avrebbe reciso la giugulare. L'arma del delitto non è stata trovata. Le indagini proseguono senza sosta ed hanno visto gli investigatori chiedere l'acquisizione delle telecamere di video sorveglianza di diverse attività commerciali presenti nella zona. Il corpo della sfortunata trentacinquenne è stato trasferito presso l'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino dove, nella giornata di lunedì, sarà sottoposto ad autopsia.