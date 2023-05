Ylenia Caputo, la ciclista di 33 anni investita e uccisa: "Pensavo fosse un animale"

Una ragazza di 33 anni, Ylenia Caputo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, in provincia di Alessandria. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30, quando la 33enne è stata travolta da un'auto condotta da un'altra donna mentre percorreva in bicicletta la strada che da Quattordio porta a Castello di Annone. Secondo una prima ricostruzione riportata da quotidiano Il Piccolo, inizialmente la persona alla guida della vettura pensava di aver investito un animale, fermando il veicolo alcuni metri dopo il luogo dell'impatto. Ma una volta scesa dall'auto ha scoperto di aver travolto una ciclista: la donna ha chiesto immediatamente aiuto, ma la situazione è apparsa subito molto grave

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri. I medici hanno cercato di rianimare la 33enne, le cui condizioni in seguito al violento impatto erano gravissime. Purtroppo, i tentativi dei sanitari sono risultati vani, con la giovane che si è spenta prima di arrivare in ospedale. La magistratura di Alessandria ha aperto un'inchiesta sull'incidente, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica della tragedia.