Lo youtuber Kazusoan scompare a New York: l'appello della famiglia

Da sabato 9 settembre non dà più notizie di sé. Sembra scomparso nel nulla Cosimo Corrado 21enne salernitano, conosciuto come 'Kazuosan' su YouTube, piattaforma dove ha oltre un milione di follower. Il ragazzo si trovava a New York da alcuni giorni, ed è qui che amici e familiari hanno perso le sue tracce.

E arriva disperato l'appello della famiglia sui social: "Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia'', si legge nel messaggio in lingua italiana e inglese con allegata una foto del ragazzo.

L'appello ha già mobilitato molti salernitani e molti italo-americani. La famiglia afferma di aver provato a chiamare il ragazzo sul telefono, ma che a rispondere sarebbe stato un'altra persona che afferma di aver trovato il telefono "per strada".

I familiari sono in contatto con la polizia di New York e il consolato italiano. La polizia avrebbe già ispezionato la camere d'albergo del giovane alla ricerca di indizi.

