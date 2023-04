Yvelice Martinez è morta precipitando nel vuoto per raggiungere il suo cane

Nessun giallo, la dinamica è stata presto chiarita. Yvelice Martinez, la 53enne caduta sabato mattina dalla propria abitazione in via del Pavone, in centro a Viterbo, è stata vittima di un tragico incidente. Come racconta oggi ViterboToday, la donna, di origini dominicane ma da anni residente nel capoluogo, è precipitata dalla terrazza mentre cercava di raggiungere il suo cane.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della questura di Viterbo, la donna, dimenticate le chiavi in casa, si sarebbe arrampicata tra la terrazza sul tetto e il balconcino del suo appartamento, al secondo piano della palazzina. Ma sarebbe scivolata, portandosi dietro parte di una grondaia.

Un volo di diversi metri che è stato fatale a Yvelice. I soccorsi sono stati subito chiamati da alcuni passanti e vicini. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto la 53enne era agonizzante a terra, tra via del Pavone e via del Repuzzolo, alle spalle di via Marconi. Con le ultime forze rimaste avrebbe raccontato lei stessa di essere caduta nel vuoto dalla terrazza mentre cercava di raggiungere il cane. All'ospedale di Belcolle è arrivata in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare. Le ferite e i traumi riportati le sono stati fatali.

Il racconto di Yvelice stessa al 118 ha portato sin da subito a escludere l'omicidio. Il racconto di alcuni testimoni, che avrebbero detto di aver visto un uomo correre nei pressi della palazzina, è stato vagliato, ma lui non c'entrava nulla. Un tragico incidente.