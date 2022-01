Saman Abbas, lo zio estradato in Italia: è accusato di avere ucciso la nipote

Adesso è in Italia e alle sue spalle si sono chiuse le porte del carcere di Reggio Emilia. Termina con l'estradizione la fuga di Hasnain Danish, il 34enne pakistano destinatario di un mandato d'arresto europeo per sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere della nipote diciottenne Saman Abbas a Novellara. Secondo gli inquirenti la giovane è stata uccisa dalla famiglia per essersi ribellata a un matrimonio combinato in Pakistan.

L'uomo è stato prelevato dalle forze dell'ordine di Parigi, dove si trovava, fatto salire su un volo militare dal Charles de Gaulle di Parigi e portato in Italia. Atterrato all'aeroporto Marconi di Bologna, è stato consegneto ai carabinieri di Reggio che lo hanno condotto in carcere. Nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. L'estradizione avviene a quattro mesi dal suo arresto a Nord di Parigi dopo una lunga latitanza.

Danish Hasnain è ritenuto l’esecutore materiale del delitto. Oltre allo zio paterno, sono indagati altri quattro familiari della giovane. Saman è scomparsa da Novellara il 30 aprile e il corpo non è mai stato trovtao. Alla fine dello scorso anno è stato trovato un frammento osseo nell'area del Lido Po di Boretto e la procura di Reggio Emilia ha disposto le analisi per accertare se possa appartenere alla diciottenne. Nei laboratori del Ris anche alcuni abiti dello zio. I vestiti sono stati sequestrati il 6 novembre scorso a Novellara, nel casolare dove gli Abbas lavoravano come braccianti e custodi di un'azienda agricola.