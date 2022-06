Zlatan Vasiljevic: chi era l'uomo che ha ucciso ex moglie e nuova compagna prima di suicidarsi

Sono state ore di caccia all'uomo, terminate nel modo più tragico. Zlatan Vasiljevic uccide prima la ex moglie, Lidia Miljkovic, poi fugge con la compagna Gabriela Serrano, uccide anche lei e viene trovato morto in una piazzola. Il vicentino è lo scenario della drammatica storia che ha scosso ieri il nordest.

Zlatan Vasiljevic ha ucciso Lidia Miljkovic e Gabriela Serrano

Ma chi era quest'uomo violento, che ha potuto senza che nessuno lo fermasse portare a termine quella che in tanti oggi definiscono "una tragedia annunciata"? 42 anni, bosniaco, ex camionista. Quattro anni fa l'aveva già massacrata di botte Lidia, le aveva spaccato il cranio a pugni e sprangate. Ma le violenze arrivano da ancor più lontano. Dopo averla pestata era pure andato a denunciarla per abbandono del tetto coniugale. Lei voleva solo salvarsi, andar via di casa con i due figli. Con il suo carnefice aveva convissuto ad Altavilla Vicentina fino al 2019. Poi, dopo la denuncia per maltrattamenti, si era trasferita con i figli a Schio, nella casa dei suoi genitori. Per quei bambini l'uomo non aveva mai pagato un euro di alimenti.

Era stata a lungo ricoverata in ospedale Lidia, i giudici avevano infine deciso il divieto di avvicinamento per Zlatan Vasiljevic, una misura poco incisiva per un violento senza scrupoli come Zlatan, e tra l'altro ormai decadura. Quando è uscito di casa per andare ad ammazzarla, si è portato dietro bombe che ha lanciato dietro di sé, in strada, per proteggere la fuga. In auto aveva altri proiettili, un arsenale. La pistola era detenuta illegalmente.

"Una vera e propria esecuzione premeditata - dice il questore Paolo Sartori - primo atto di un piano che pare fosse teso a sterminare la sua intera ex famiglia". Non voleva solo uccidere l’ex moglie, ma voleva fare una strage: ammazzare anche i due figli, i genitori della donna che odiava, il suo nuovo compagno, secondo quanto riporta Repubblica. Quando si è visto perduto, braccato da polizia e carabinieri, prima di tentare di farsi esplodere e infine di suicidarsi in auto, ha scelto di trascinare nel proprio inferno anche l’attuale fidanzata, Gabriela Genny Serrano, ex commessa venezuelana di 36 anni, residente nel Padovano, con cui da qualche tempo aveva una relazione: l'ha giustiziata con un colpo alla nuca.

Zlatan Vasiljevic viene definito in queste ore da chi aveva avuto modo di conoscerlo folle, cattivo, spesso ubriaco, un soggetto pericolosom anzi pericolosissimo. Benedetto Mondello, il titolare della ditta di catering per cui lavorava Lidia, conferma che lui l'aveva già quasi uccisa di botte: "È stata in ospedale e in malattia a lungo. E dopo era dentro e fuori del tribunale con denunce assurde. Io mi domando perché gli assistenti sociali e i giudici non fanno mai niente. Perché non hanno cercato di proteggerla davvero? Queste sono tutte tragedie annunciate, e adesso mi aspetto le solite lacrime di indifferenza. Lei era una gran brava donna. Lavorava da noi e per arrotondare faceva anche la domestica nelle villette del quartiere Gogna".

Il luogo in cui sono stati trovati i corpi senza vita dell'uomo e della nuova compagna (Ansa)

Un uomo violento e pericoloso

La scia di violenze di Vasiljevic inizia nel 2011. La "perseveranza dimostrata dal Vasiljevic, unitamente all’abuso di alcoli e alla sua incapacità o comunque alla mancanza di volontà di controllarsi pure in presenza dei figli minori, costretti ad assistere alle continue vessazioni ai danni della madre - si legge nell’ordinanza del giudice del 2019 - consente di ritenere altamente verosimile il verificarsi di nuovi episodi di violenza, tanto più in ragione dell’allontanamento" della donna "dalla casa familiare e dalle tendenze controllanti e prevaricatorie dimostrate dall’indagato, che potrebbero con ogni probabilità subire un’escalation in termini di gravità e condurre a tragiche conseguenze". E' successo quanto temeva il giudice, che elenca alcuni episodi di violenza: a febbraio del 2019 Vasiljevic "afferrava per il collo" la moglie, "la spingeva contro il frigorifero della cucina e la minacciava con un coltello" che le infilava in bocca; un mese dopo rientrato ubriaco, l’ha aggredita a letto stringendole il collo "come per strangolarla" e urlando: "ti uccido, ti cavo gli occhi"; il mese dopo le diede un colpo al volto"con violenza tale da farla cadere al suolo". Vasiljvic finì in carcere, ma ci rimase per poco.

Ieri ha potuto mettere in atto il suo folle piano omicida senza che nessuno lo fermasse. Continuava a perseguitare Lidia e la sua famiglia e conosceva i suoi posti di lavoro. Ha deciso di ammazzarla lì, probabilmente perché è un luogo isolato da cui la fuga era più semplice.