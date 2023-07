"Phygital Sustainability Expo 2023", due giornate di moda e design sostenibili: la diretta su Today

Nelle giornate del 5 e 6 luglio, nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano, a Roma, il primo ed unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design

Su Today la diretta di Phygital Sustainabilty Expo, il primo e unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design, organizzato da Sustainable Fashion Innovation Society e giunto quest’anno alla quarta edizione. A Roma, presso il complesso archeologico dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali dal 5 al 6 luglio il Phygital Sustainabilty Expo rappresenta un’occasione di confronto e dibattito sulla transizione ecosostenibile per un settore così importante, come quello manifatturiero, che a oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia nazionale.

