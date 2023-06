Phygital Sustainabilty Expo, il summit sulla sostenibilità nel reparto manifatturiero

Phygital Sustainabilty Expo, il primo ed unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design, organizzato da Sustainable Fashion Innovation Society e giunto quest’anno alla quarta edizione, si terrà in presenza a Roma presso il complesso archeologico dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali dal 5 al 6 luglio. Trasmesso anche in streaming su Today.it, il Phygital Sustainabilty Expo rappresenta un’occasione di confronto e dibattito sulla transizione ecosostenibile per un settore così importante, come quello manifatturiero, che a oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia nazionale.

Sensibilizzare alla moda sostenibile

Il programma, presentato oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’intervento del Ministro Adolfo Urso e della Presidente di Sustainable Fashion Innovation Society, Valeria Mangani, si declina quest’anno in numerosi panel, momenti di dibattito, una Sfilata Narrata e attività interattive. L’obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare il pubblico verso una cultura sostenibile nella moda e nel Made in Italy. “Il Phygital Sustainability Expo®? rappresenta l’evento di riferimento per il settore perché riunisce istituzioni, imprese e territorio in modo da valorizzare il sistema produttivo, creativo e manifatturiero del Made in Italy, accelerando così il processo della transizione ecosostenibile nella moda e nel design” ha dichiarato Valeria Mangani, Presidente di Sustainable Fashion Innovation Society.

"Ogni anno vengono prodotti circa 150 miliardi di capi di abbigliamento nel pianeta. Circa il 20% rimane invenduto. Meno dell’1% viene riciclato in nuovi capi di abbigliamento e il settore è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra che si stima aumenteranno del 60% nei prossimi dieci anni […] Dati che spiegano il bisogno di una "rivoluzione verde" per rivedere il modo di produrre, raccogliere le materie prime e soprattutto ripensare i modelli a noi familiari, anche di utilizzo dei capi di abbigliamento. Occasioni come quelle del Phygital Sustainability Expo sono fondamentali nel percorso della transizione sostenibile" ha dichiarato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

La sfilata narrata

Un format trasversale che viene arricchito anche dalla “Sfilata Narrata”, copyright di Sustainable Fashion Innovation Society e momento in cui i brand potranno esibire i loro capi all’avanguardia e sostenibili, raccontati da una voce fuori campo che ne descrive le innovazioni tecnologiche e ne stima il carbon footprint. Nella cornice dei Mercati di Traiano, inoltre, si snoderà un’esposizione Museale immersiva sulla via Biberatica: ogni brand esporrà i propri prodotti ecosostenibili, spiegandone le caratteristiche e i punti di forza nell’ambito tutela ambientale. Inoltre, saranno suddivisi per aree tematiche e per Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda ONU 2030.

L'esperienza di realtà aumentata

A rendere ancora più coinvolgente il Phygital Sustainability Expo® e il percorso Museale sarà un’esperienza indimenticabile di realtà aumentata. L’esposizione, infatti, sarà accompagnata da una componente di deep technology: gli occhiali Lenovo e il codice QR. Questi due strumenti daranno la possibilità agli ospiti di vedere attraverso immagini riprodotte in modo realistico e immersivo, l’impatto negativo dell’acquisto compulsivo e del fast fashion, proiettando i visitatori in varie aree del mondo, degradate a causa dei rifiuti generati dal fast fashion shopping.

Tre anteprime mondiali

Durante le due giornate di EXPO saranno presentate le anteprime mondiali di ALBINI Group, RadiciGroup e Gest. Nello specifico, RadiciGroup presenta al Phygital Sustainability Expo® 2023 un abito lungo realizzato in Biofeel eleven, un filato completamente di origine naturale con performance tecniche, estetiche e ambientali elevate. Essendo 100% bio-based e 100% riciclabile, questo filato contribuisce a un settore tessile sempre più sostenibile e che rispetta i principi dell’economia circolare.

GEST presenta al Phygital Sustainability Expo® 2023 un prodotto fashion-tech 100% made in Italy: la ID SHIRT. Camicia caratterizzata da una qualità superiore, data dal controllo della filiera produttiva a partire dal seme, fino al prodotto finito. Il cotone è infatti coltivato interamente in Puglia, in campi biologici, senza alcun uso di prodotti chimici e con musica a frequenze benefiche per la pianta. Il polsino ID SHIRT è frutto di una tecnologia intelligente che permette alla camicia di comunicare con chiunque tramite NFC.

Albini_next presenterà dei coloranti prodotti da microbi e microrganismi derivanti da comunità ricche di biodiversità, che possano rappresentare una fonte alternativa per i colori realizzati a partire da combustibili fossili. E molto altro ancora.

A proposito di Sustainable Fashion Innovation Society

Il Phygital Sustainability Expo® è un evento di supporto alla candidatura di Roma Expo 2030. Qui di seguito i partner che hanno contribuito alla realizzazione del Phygital Sustainability Expo®: Roma Capitale, Parlamento Europeo, Italian Trade Agency, FAO, Poste Italiane, CNH Industrial, Lega Professionisti Serie B, Frecciarossa (treno ufficiale), Rainews24 (media partner).

La Sustainable Fashion Innovation Society (SFIS) è ad oggi la più grande community europea di moda e design eco sostenibile, con 2.000+ aziende iscritte. La mission della SFIS è la creazione e diffusione di un settore innovativo della moda e dell’arredamento improntato alla tutela dell’ambiente, alla tutela della salute dei consumatori, al risparmio energetico, al risparmio ed alla tutela di fattori produttivi come l’acqua, alla drastica riduzione delle scorie tossiche di produzione e di fine uso dei prodotti della moda e dell’arredamento. L’Associazione mette a disposizione dei propri iscritti un innovativo Laboratorio dei Materiali in partnership con l’Università Sapienza di Roma; assistendo brand e manifatturieri a sperimentare le loro innovazioni e fare ricerca applicata e trasferimento tecnologico, avvalersi di stampanti 3D che usano polimeri bio-based e un immenso database di materiali sostenibili. Ogni anno la Sustainable Fashion Innovation Society organizza Il Phygital Sustainability Expo®, l'unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecologica del sistema moda e design attraverso l'innovazione tecnologica. L’evento è un amplificatore internazionale per le innovazioni di sostenibilità che le aziende e le confederazioni del settore moda compiono e comunicano attraverso il premiato format: palco -esposizione - sfilata narrata®.