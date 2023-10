Saviano ricorda Michela Murgia: "Le avevo promesso che avrei smesso di espormi, per cambiare vita"

Sono passati quasi due mesi dalla morte di Michela Murgia. Due mesi in cui Roberto Saviano è rimasto chiuso nel suo dolore per la perdita di una delle persone più importanti della sua vita, un'amica a cui era legato da un sentimento profondo, ma anche dallo stesso impegno sociale e civile e molti altri valori diventati per loro una vera e propria battaglia. Le sue parole il giorno dei funerali ancora riecheggiano nella memoria, così come le lacrime non trattute mentre portava il feretro a spalla.

Oggi Saviano è tornato a parlare della sua insostituibile spalla, anche se con molta fatica. Tra le tante voci dell'ultima puntata di "Morgana" - il podcast ideato, curato e condotto dalla scrittrice scomparsa insieme a Chiara Tagliaferri - c'è anche la sua. Un'ora e trentacinque minuti per ricordare Michela Murgia - che dà il titolo all'episodio -, amica, collega, madre d'anima, sorella d'anima. Il ricordo dello scrittore arriva a metà puntata ed è fra i più intensi. "Ricordare Michela in questo momento è doloroso, lo sento come una violenza su di me, ma lo spazio in cui sta avvenendo è così carnalmente parte di lei che vale la pena questo sforzo" esordisce, per poi parlare subito del loro legame: "Per me è difficilissimo poter svelare ciò che mi univa a Michela. Mi manca e mi mancherà per sempre. Mi ha protetto, non mi ha fatto sentire solo, ha cercato di salvare quello che restava della mia vita. Ci siamo incontrati non tanto per quello che facevamo, benché la nostra attività di scrittori e figure pubbliche a volte fosse coincidente, ma ci siamo incontrati sulla strada di quello che ci hanno fatto".

Gli attacchi e la scoperta del tumore

Quello di Saviano, a questo punto, è un vero e proprio sfogo: "Michela inizia a capire il mio disagio, che prima considerava da lontano, esagerato, quando lo vede accadere sulla sua carne. 'Non mi rassegnerò mai all'idea di non meritare la felicità' diceva, e me lo ripeteva. Decine, decine e decine di prime pagine marchiate dai giornali di centrodestra, hanno preso Michela e l'hanno sistematicamente minacciata, bullizzata, bersagliata, diffamata, dossierata. Hanno cercato di isolarla. L'obiettivo sono riusciti a ottenerlo - spiega -, mettere paura a tutti gli altri. Tutto questo ha portato grande pressione su Michela, al punto tale che quando inizia a stare male ascrive i suoi dolori, il suo vomito, le sue cefalee, a quello che sta subendo da anni. Un senso di avvelenamento della propria vita da parte di questi mondi, da parte dell'autoritarismo populista che bersaglia chi critica, che prende posizione contro la propaganda di estrema destra, contro gli imprenditori, contro questo compromesso mondo che ha ottenuto consenso promuovendo paura". Parole forti, ma Saviano su questo non ha alcun dubbio: "Anni di malessere per tutto quello che le hanno fatto, per gli insulti ricevuti, per lo schifo che le hanno riservato. Quando inizia a stare male per il cancro non se ne accorge in tempo. Probabilmente ascrive tutto a questo disagio, fino a quando poi un giorno collassa e si accorgono subito che la situazione era complicata".

Il loro legame

A unirli, dunque, non è stata semplicemente la loro attività da scrittori, tantomeno una banale simpatia o un particolare feeling, ma una presenza costante e profonda. Racconta ancora Saviano: "La grandezza di Miky era nel quotidiano. Il suo pensiero lo incarnava. L'essere accolti. 'Qui sei al sicuro', quante volte me l'ha detto. Sono così arrabbiato con la malattia, sono così arrabbiato per essere rimasto solo. Ci capivamo nel profondo e probabilmente la deludevo anche moltissimo perché non sono capace di fare ciò che ha fatto lei. Lei riusciva dopo una giornata di attacchi a sorridere, ascoltare musica, danzare, cucinare - ricorda ancora lo scrittore -. Io non ci sono riuscito. Molte volte che ci sentivamo al telefono, io parlavo per mezz'ora di come le cose stessero andando nel peggiore dei modi in questo Paese, sentivo da parte sua un fiato dal naso, che era un sorriso. 'Ok, adesso però non stare solo'. E molte volte non l'ho raggiunta, non sono andato a cena, perché mi sentivo di sporcare l'allegria".

Le ultime ore insieme e le loro promesse

Roberto Saviano è stato accanto a Michela Murgia fino alla fine, fino alle ultime ore della sua vita. Quei momenti li tiene per sé. "Non sono ancora in grado di tematizzare e comunicare" dice, ma una cosa vuole condividerla: "È come se avesse voluto sollevare. Sollevare. Il compito delle parole e del racconto di Michela, prioritario, era quello di sollevare. Dal dolore, dalla fatica, dal senso di colpa. Liberare. Le donne dall'autorità del patriarcato. Liberare i desideri dal senso di colpa, liberare le relazioni dalla tossicità di società, violente, autoritarie, omofobe. Liberare i corpi dal dolore e darsi questo compito con grande allegria, e fino alla fine ha fatto questo, anche con chi era accanto. Probabilmente le cose più profonde e intime che ci siamo scambiati neanche sono riuscito a elencarle, come quando disse 'resta a dormire qui a casa, al mattino ci vengono pensieri più luminosi'".

Per lui Michela Murgia era un punto di riferimento fondamentale e la sua mancanza lo lascia spiazzato, destabilizzato. Non lo nasconde: "Non è solo il dolore per una donna straordinaria e geniale, morta nel momento peggiore in cui questa cosa potesse avvenire. Troppo dannatamente presto, maledizione! No no, è che io avevo bisogno di lei. Avevo bisogno di lei per cambiare vita come ci eravamo promessi - rivela Saviano -, lei andando in Sud Corea e io smettendo di espormi. Ce l'eravamo detti. La sua fine è stata come non avrebbe voluto, per me. Un collasso totale di tutto il bene che stava riuscendo a dare. La perdita di Michela è stata devastante per me, non credo di riuscire a riprendermi mai davvero. E so di farle un torto".