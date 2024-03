Strage a Mosca, arrestati i presunti terroristi. Putin: "Chi è dietro l'attentato pagherà"

Il leader russo Vladimir Putin ha proclamato per domani 24 marzo una giornata di lutto in Russia dopo l'attacco di ieri sera a Mosca. "Dichiaro il 24 marzo giorno di lutto nazionale", ha detto in un discorso televisivo alla nazione. Il presidente russo ha poi annunciato "ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio a Mosca e nella regione" omonima. "I nostri nemici non ci divideranno" ha affermato. I responsabili dell'attentato al Crocus, ha aggiunto, "andavano a uccidere, proprio come una volta facevano i nazisti e subiranno una inevitabile punizione". Putin ha dunque confermato che i quattro responsabili dell'attacco al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. "Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo".

Putin accuses Ukraine of preparing an escape route for the terrorists that attacked the Crocus City Hall in the Moscow region last night. pic.twitter.com/7RQ0SQehO7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 23, 2024