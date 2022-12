Bombardata la città russa di Shebekino

"Siamo molto grati al governo italiano e al ministro Lorenzo Guerini per aver fornito il nuovo pacchetto di assistenza militare all'Ucraina che ci aiuterà a migliorare significativamente le nostre capacità di difesa contro l'aggressione russa. L'Ucraina apprezza molto il vostro supporto!". Così su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov.

We are very grateful to 🇮🇹 Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to 🇺🇦, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support!