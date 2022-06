Calciomercato estivo 2022: trattative, acquisti e ultime notizie in diretta

Diretta

Tutti gli aggiornamenti e i colpi tra indiscrezioni e ufficialità

Parte la caccia al Milan campione d'Italia. La sessione di calciomercato estiva promette scintille. Sarà una finestra di calciomercato molto, molto lunga. Avviene tra l'altro in un'estate priva di grandi tornei internazionali come Mondiali, Europei che in passato hanno condizionato trattative, acquisti e cessioni. Per mesi interi, il calciomercato sarà grande protagonista. Ufficialmente il calciomercato estivo 2022 in Serie A, B e C inizia il 1 luglio; da quel giorno si possono depositare i contratti presso la Lega Calcio. Terminerà giovedì 1 settembre, sia in Italia sia nei principali campionati stranieri. Quest'anno le prime quattro giornate di Serie A 2022/23 si giocheranno con il calciomercato in entrata e in uscita ancora aperto. Tutte le ultime notizie, lo spettacolo del calciomercato è già iniziato.