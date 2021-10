Virginia Raggi: "I voti non saranno svenduti perché non sono pacchetti da spostare. Non darò indicazioni di voto". Lo ha detto il sindaco uscente di Roma Virginia Raggi dopo aver mancato l'obiettivo del ballottaggio.

"È impossibile che M5s possa dare indicazione di appoggiare al ballottaggio forze che sostengono politiche di destra". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. "Valutiamo caso per caso, ma la valutazione dovrà contempererare il principio secondo cui i cittadini non sono pacchi postali e faremo le valutazioni politiche a voce alta, non mi sento di poter dire che daremo vincoli stringenti perché sarebbe irrispettoso nei confronti dei cittadini". conclude il capo politico del M5s in vista dei ballottaggi.