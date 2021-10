Tra i 19 sindaci uscenti dei 19 comuni capoluogo al voto se ne contano 8 di centrosinistra, 7 di centrodestra, 2 del Movimento 5 stelle e 2 di liste civiche (una delle quali di centrodestra). In sette Comuni non sono state ammesse o presentate liste e quindi non si voterà: si tratta di Mombello di Torino, Bienno (Bs), Chiauci (Is), Sorgono (Nu), Gonnoscodina (Or), Seneghe (Or) e Zerfaliu (Or).