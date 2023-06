D'Ambrosio saluta l'Inter: il suo futuro ancora in Serie A?

Termina l'avventura di Leandro Paredes alla Juventus. Il club bianconero ha annunciato tramite un comunicato stampa la partenza dell'argentino, che farà ritorno al Paris Saint Germain da cui era arrivato in prestito dodici mesi fa. "È arrivata al capolinea l’avventura di LeandroParedes con la maglia della Juventus. Il centrocampista classe 1994 torna al PSG dopo la stagione in prestito con la maglia bianconera. Sono stati mesi intensi per lui - prosegue la nota stampa - che chiude la sua esperienza con 35 presenze complessive: la prima a Firenze, in casa della Fiorentina, l'ultima a Udine, nella vittoria 1-0 sull'Udinese. In mezzo il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar". In bianconero, inoltre, ha messo a segno una rete, la splendida punizione nel successo casalingo 2-1 contro il Lecce, e offerto un assist a Milik in Juventus-Benfica. Adesso per lui è il momento di cominciare un altro capitolo. Grazie per questa annata e in bocca al lupo per tutto, Leandro!".