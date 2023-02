Dalle 10.30 di sabato 25 alle 18 di domenica 26 febbraio, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) è stata allestita la camera ardente dove tantissime persone hanno atteso il loro turno per tributare l'ultimo saluto a Costanzo. Presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo e i famigliari, come i figli e Maria De Filippi. Tra amici e colleghi, come Mara Venier e Paola Barale, anche i giornalisti Enrico Mentana e Roberto D'Agostino, ed "allievi" televisivi come Pierluigi Diaco.